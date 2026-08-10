Bani pentru angajatori în 2026. Cele 18 categorii de persoane pentru care statul oferă subvenții

Angajatorii care recrutează persoane din anumite categorii prevăzute de legislație pot beneficia de subvenții acordate prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Valoarea sprijinului financiar și perioada în care acesta este acordat diferă în funcție de categoria de persoane angajate și de tipul contractului încheiat.

O parte importantă dintre aceste măsuri de stimulare a ocupării sunt reglementate de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Pentru anumite forme de pregătire profesională sau pentru situații speciale de angajare există însă reguli distincte.

În acest an, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit că agențiile pentru ocuparea forței de muncă nu pot refuza încheierea convențiilor necesare acordării unor asemenea subvenții pe motiv că nu există fonduri disponibile.

Potrivit deciziei instanței supreme, lipsa fondurilor poate avea efect asupra plății efective a subvenției, dar nu justifică refuzul încheierii convenției necesare pentru acordarea sprijinului, potrivit avocatnet.ro.

Legea nr. 76/2002 stabilește mai multe situații în care angajatorii pot primi sprijin financiar atunci când angajează persoane aflate în categorii considerate vulnerabile pe piața muncii. În multe dintre aceste cazuri, cuantumul subvenției este de 2.250 de lei pe lună pentru fiecare persoană încadrată, însă durata acordării și condițiile care trebuie respectate nu sunt identice.

Angajatorii care angajează pe perioadă nedeterminată șomeri cu vârsta de peste 50 de ani, părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET pot primi 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată.

Aceeași subvenție poate fi acordată pentru angajarea unor persoane care nu au reușit să își găsească un loc de muncă și sunt victime ale violenței domestice, atât pe perioada în care beneficiază de protecție prin ordin de protecție, cât și în următoarele 12 luni după expirarea acestuia. Măsura se aplică și în cazul victimelor traficului de persoane.

Din 2026, printre categoriile pentru care poate fi acordat acest sprijin au fost incluse și mamele șomere care au în întreținere cel puțin trei copii cu vârsta de până la 18 ani. Lista îi cuprinde, de asemenea, pe șomerii care au executat o pedeapsă privativă de libertate sau care au fost condamnați la executarea unei pedepse, a unei măsuri educative ori a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare.

Pentru angajarea pe durată nedeterminată a persoanelor cu handicap poate fi acordată, în condițiile stabilite de lege, o subvenție de 2.250 de lei pe lună, timp de 12 luni. Pentru a beneficia de bani, angajatorul trebuie să păstreze raportul de muncă sau de serviciu al persoanei respective pentru o perioadă de cel puțin 18 luni.

O măsură asemănătoare este prevăzută pentru absolvenții instituțiilor de învățământ. Atunci când aceștia sunt angajați pe perioadă nedeterminată în cel mult 12 luni de la absolvire, angajatorul poate primi 2.250 de lei lunar pentru fiecare persoană, pe durata a 12 luni.

În situația absolvenților cu handicap, subvenția poate fi acordată timp de 18 luni. Și aici există obligația angajatorului de a menține raporturile de muncă sau de serviciu pentru cel puțin 18 luni.

Legea prevede și un sprijin suplimentar pentru angajatorii care păstrează absolvenții în activitate după îndeplinirea perioadei minime obligatorii. În condițiile stabilite de Legea nr. 76/2002, aceștia pot primi un ajutor financiar pentru fiecare an în care continuă raporturile de muncă sau de serviciu, pentru cel mult doi ani.

Un alt stimulent este destinat angajatorilor care recrutează șomeri aflați în apropierea pensionării. Dacă persoana angajată ajunge să îndeplinească, în maximum doi ani de la data angajării, condițiile necesare pentru pensionare, angajatorul poate primi 2.250 de lei pe lună pe durata angajării, până la momentul în care sunt îndeplinite condițiile respective.

Sprijinul financiar destinat angajatorilor nu se limitează la angajarea anumitor categorii de șomeri. Legislația prevede măsuri și pentru companiile sau organizațiile care încheie contracte de ucenicie ori de stagiu sau care decid să angajeze o persoană după finalizarea unui program de internship.

În cazul uceniciei, Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă permite angajatorului care încheie un astfel de contract să solicite 2.250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic. Sprijinul poate fi acordat pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie.

Banii provin din bugetul asigurărilor pentru șomaj, iar plata se face în limita fondurilor alocate și proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic. Prin urmare, durata concretă a sprijinului este legată de perioada pentru care se desfășoară contractul de ucenicie.

Pentru contractele de stagiu, regulile sunt stabilite de Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Angajatorul care încheie un contract de stagiu poate solicita 2.250 de lei lunar pentru fiecare stagiar, pe durata contractului.

Stagiul are, de regulă, o perioadă de șase luni, cu excepția situațiilor în care pentru anumite profesii există reglementări speciale. Astfel, perioada pentru care se poate acorda sprijinul este legată de durata contractului de stagiu și de prevederile aplicabile profesiei respective.

În cazul programelor de internship, mecanismul de sprijin financiar este diferit de cel aplicabil uceniciei și stagiului. Potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, organizația-gazdă nu primește o subvenție lunară doar pentru faptul că desfășoară programul de internship.

Există însă posibilitatea acordării unui stimulent atunci când organizația-gazdă decide să îl angajeze pe fostul intern. Pentru ca acest sprijin să poată fi acordat, contractul individual de muncă trebuie încheiat în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship.

O condiție suplimentară este menținerea raportului de muncă fără întrerupere pentru cel puțin 24 de luni. Astfel, sprijinul financiar nu este legat de simpla desfășurare a internshipului, ci de angajarea ulterioară a persoanei care a participat la program.

Diferența față de ucenicie și stagiu este, prin urmare, legată de momentul în care intervine sprijinul. Pentru ucenici și stagiari, plata este asociată perioadei în care se derulează contractele respective, în timp ce în cazul internshipului stimulentul este condiționat de încheierea ulterioară a unui contract individual de muncă și de menținerea acestuia.

O altă formă de sprijin se adresează angajatorilor care încadrează elevi și studenți în perioada vacanțelor. Măsura este reglementată de Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților și de normele de aplicare aprobate prin HG nr. 726/2007.

Pentru fiecare elev sau student angajat pe perioada vacanței, angajatorul poate primi lunar un stimulent egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR). Sprijinul financiar poate fi acordat pentru cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

În funcție de condițiile prevăzute de normele de aplicare, elevii și studenții pot fi angajați inclusiv prin contract individual de muncă pe durată determinată. Contractul poate fi încheiat cu normă întreagă sau cu timp parțial.

O altă posibilitate este folosirea unui contract de muncă temporară, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. În aceste situații, stimulentul pentru angajator este raportat la perioada în care elevul sau studentul lucrează în timpul vacanței.