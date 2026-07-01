Românii pot învăța gratuit o meserie și primesc și bani. Au început înscrierile. Statul oferă și transport, cazare și masă

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a lansat, începând cu 1 iulie 2026, înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate persoanelor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice sau să își dezvolte competențele profesionale în acest sector. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2.000 de locuri.

Pe lângă participarea gratuită la cursuri, cei selectați vor beneficia de certificare recunoscută la nivel național, subvenție pentru participare, precum și de decontarea transportului și acoperirea cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile care necesită prezență fizică, în condițiile prevăzute de proiect.

În această etapă, Ministerul Muncii pune la dispoziție:

1.000 de locuri pentru calificarea Îngrijitor bătrâni la domiciliu;

500 de locuri pentru calificarea Îngrijitor la domiciliu;

500 de locuri pentru calificarea Tehnician în asistență socială.

Înscrierile se desfășoară în perioada 1 iulie – 15 septembrie 2026, iar selecția participanților se va realiza în ordinea depunerii dosarelor complete, în limita locurilor disponibile.

Programul se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani, au cetățenie română sau reședință legală în România și lucrează sau intenționează să lucreze în domeniul serviciilor sociale dedicate persoanelor vârstnice.

Pe lângă formarea profesională gratuită, persoanele admise în program vor beneficia de un certificat de calificare recunoscut la nivel național. De asemenea, proiectul prevede acordarea unei subvenții pentru participare, precum și decontarea transportului și acoperirea costurilor de cazare și masă pentru activitățile organizate cu prezență fizică.

Dosarele pot fi depuse atât individual, cât și prin intermediul instituțiilor angajatoare, fie la adresa de e-mail adapt@mmuncii.gov.ro, fie la Registratura Generală a Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Ghidul candidatului, documentele necesare și informațiile complete privind înscrierea sunt disponibile pe pagina dedicată proiectului ADAPT. Totodată, cei interesați pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0757.577.868, de luni până vineri, între orele 10:00 și 14:00.

Ministerul Muncii precizează că proiectul ADAPT urmărește consolidarea resursei umane din serviciile sociale dedicate persoanelor vârstnice, în condițiile în care cererea pentru astfel de servicii este în continuă creștere.

Până la finalizarea proiectului, peste 6.300 de specialiști, îngrijitori informali și voluntari vor participa la programe de calificare, perfecționare sau inițiere. În același timp, 50 de servicii publice de asistență socială vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea unor activități inovatoare și pentru susținerea îngrijirii informale.

Proiectul „ADAPT – Programe de formare adaptate pentru specialiștii și îngrijitorii informali care lucrează cu persoanele vârstnice”, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 din Fondul Social European Plus, este unul dintre cele mai ample programe dedicate dezvoltării competențelor profesionale în domeniul serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice.