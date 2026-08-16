Dosar penal în Rusia pentru un jurnalist german, după o întrebare adresată lui Zelenski. Riscă șase ani de detenție
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Autoritățile ruse au deschis un dosar penal împotriva unui corespondent al ziarului german Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ancheta are legătură cu o întrebare adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în timpul unei vizite la Belgrad.
Jurnalistul FAZ este suspectat de incitare la ură și ostilitate
Corespondentul Frankfurter Allgemeine Zeitung, care relatează despre sud-estul Europei de la Viena, este vizat de o procedură penală în Rusia, potrivit informațiilor transmise de agenția rusă de stat TASS și preluate de dpa.
Autoritățile ruse îl suspectează de incitare la ură și ostilitate. Jurnalistul ar putea fi inclus și pe o listă de persoane urmărite internațional.
Potrivit TASS, în cazul unei condamnări în Rusia, acesta riscă o pedeapsă de până la șase ani de detenție într-o colonie penală. Instanțele ruse pot pronunța asemenea sentințe și în lipsa persoanei judecate.
Biroul de presă al FAZ a precizat pentru dpa că publicația nu fusese informată despre deschiderea procedurii.
Dosarul a fost deschis după o întrebare adresată lui Volodimir Zelenski la Belgrad
Cazul are la bază o întrebare pusă de corespondent președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul vizitei efectuate de acesta în luna august la Belgrad.
Jurnalistul l-a întrebat pe Zelenski ce ar putea face europenii pentru a ajuta Ucraina să ucidă mai mulți soldați ruși.
Formularea a provocat reacții puternice la Moscova. Ministerul rus de Externe l-a criticat dur pe jurnalist.
În dispută a intervenit și Dmitri Medvedev, fost președinte și fost premier al Rusiei, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate. Acesta a transmis agenției ruse de stat RIA Novosti că jurnalistul va trebui să răspundă pentru acțiunile sale.
Frankfurter Allgemeine Zeitung admite că întrebarea a fost formulată ambiguu
Frankfurter Allgemeine Zeitung a reacționat la controversa provocată de întrebarea corespondentului său.
Publicația germană a admis că întrebarea adresată lui Volodimir Zelenski a fost formulată într-un mod ambiguu și și-a exprimat regretul în această privință.
FAZ a precizat însă că politica sa editorială nu urmărește obiectivul ca un număr cât mai mare de militari ruși să fie uciși.
În același timp, publicația și-a apărat jurnalistul în fața reacțiilor venite din Rusia și a criticat ceea ce a descris drept calomnii și amenințări îndreptate împotriva acestuia.
FAZ anunță că va folosi mijloace legale pentru a-și apăra angajații
Ziarul german a calificat amenințările împotriva corespondentului său drept inacceptabile și a invocat libertatea presei.
Potrivit poziției publicației, libertatea presei presupune inclusiv posibilitatea jurnaliștilor de a adresa întrebări, în special în cadrul unei conferințe de presă.
FAZ a anunțat, de asemenea, că va răspunde prin mijloace legale amenințărilor îndreptate împotriva angajaților săi.
Procedura deschisă în Rusia îl expune astfel pe corespondent unei posibile condamnări în contumacie și unei pedepse care, potrivit informațiilor transmise de TASS, poate ajunge la șase ani de detenție.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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