Atacuri rusești în mai multe regiuni ale Ucrainei. Opt persoane au fost ucise, inclusiv o adolescentă de 16 ani

Atacurile rusești asupra mai multor regiuni ale Ucrainei au provocat moartea a opt persoane, potrivit autorităților de la Kiev. Bombardamentele au vizat inclusiv Sumî, Kiev, Zaporojie și Odesa și au venit la o zi după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat în fața Organizației Națiunilor Unite că Moscova intenționează să își continue campania militară „până la capăt”.

Atacurile au avut loc în contextul în care negocierile conduse de Statele Unite pentru încheierea conflictului nu au reușit să deblocheze situația.

Trei bombe aeriene rusești au explodat duminică după-amiază în centrul orașului Sumî, din nordul Ucrainei, potrivit ministrului ucrainean de Interne, Ivan Vîghivski. Atacul a lovit un centru pentru copii și a provocat moartea a două persoane. Printre victime se află și o adolescentă de 16 ani.

Atacuri au fost raportate și în Kiev și în împrejurimile capitalei. Autoritățile locale au anunțat că o persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite.

Bombardamentele au provocat pagube la peste 16 clădiri din regiunea Kiev. Printre acestea se numără atât imobile rezidențiale, cât și clădiri industriale.

Poliția ucraineană a anunțat separat că un bărbat a fost ucis de o dronă rusească în districtul Bucea, aflat tot în regiunea Kiev.

În capitala ucraineană a fost avariat și sediul Kyivstar, unul dintre principalii operatori de telefonie mobilă din țară. Atacul asupra clădirii nu a provocat victime, potrivit presei locale.

Incidentul vine după ce, în ultimele zile, Moscova a bombardat și centre de date, provocând probleme de acces la internet în anumite zone.

Atacurile au continuat și în sudul țării. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat duminică faptul că trei persoane au fost ucise în timpul unor lovituri nocturne în regiunea Zaporojie.

Autoritățile din Odesa au raportat, la rândul lor, un „atac masiv” asupra sudului regiunii de la Marea Neagră. O persoană a murit în urma bombardamentelor.

Președintele ucrainean a prezentat și bilanțul atacurilor rusești din ultima săptămână. Potrivit lui Zelenski, Rusia a folosit peste 2.200 de drone cu rază lungă de acțiune, aproximativ 1.650 de bombe aeriene și 38 de rachete împotriva Ucrainei.

În paralel, autoritățile ucrainene acuză Moscova că provoacă o criză umanitară în localitatea Oleșki, situată în partea ocupată de Rusia a regiunii Herson.

Kievul susține că furnizarea ajutoarelor și evacuarea civililor sunt împiedicate printr-o blocadă de facto.

Oleksandr Prokudin, șeful administrației ucrainene a regiunii Herson, a anunțat duminică faptul că o operațiune de amploare realizată cu ajutorul dronelor a permis livrarea a patru tone de alimente în localitate.

Potrivit acestuia, aproximativ 2.000 de persoane sunt „ostatice” ale Moscovei în Oleșki. Localitatea se află pe linia frontului, pe malurile Niprului, iar accesul este foarte dificil.

Kremlinul a recunoscut luni existența unor probleme privind aprovizionarea cu alimente și medicamente, dar a atribuit responsabilitatea Kievului. Moscova acuză armata ucraineană că împiedică livrarea ajutoarelor.

Atacuri au fost raportate și de partea rusă. În zona ocupată de Rusia a regiunii Zaporojie, un atac ucrainean cu dronă a provocat duminică moartea unei femei în orașul Energodar, potrivit lui Maksim Puhov, oficial municipal numit de Moscova.

Noile atacuri au venit la o zi după declarațiile făcute de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în fața ONU.

Lavrov a afirmat că Moscova intenționează să își continue campania militară „până la capăt”. El declarase anterior că Rusia își va urmări obiectivele „indiferent de circumstanțe”.

Luptele continuă pe front fără progrese majore, în timp ce negocierile conduse de Statele Unite pentru oprirea conflictului declanșat de invazia rusă pe scară largă din 2022 nu au reușit până acum să deblocheze situația.