Proprietarii care nu mai vor să-și vândă casele. O generație controlează o treime din piață și blochează locuințele mari

Piața imobiliară din Statele Unite a devenit scena unei confruntări între generații. Baby boomers dețin peste o treime dintre locuințele aflate în proprietate, iar mai mult de jumătate dintre ei nu mai au niciun credit ipotecar, în timp ce numeroși millennials încearcă să își cumpere prima casă într-o piață mult mai scumpă și cu o ofertă redusă.

Diferența este cu atât mai importantă cu cât o mare parte dintre locuințele spațioase sunt deținute de persoane în vârstă ai căror copii s-au mutat deja. Pentru proprietarii respectivi există însă puține motive financiare să vândă.

Baby boomers reprezintă peste o treime dintre proprietarii de locuințe din SUA, potrivit datelor prezentate de Eric Finnigan, vicepreședinte pentru demografie la John Burns Research and Consulting.

Mai mult de jumătate nu mai au deloc un credit ipotecar.

Situația le oferă un avantaj important în actualul context. Dobânzile ipotecare au crescut puternic față de minimele istorice înregistrate în timpul pandemiei și au ajuns la cel mai ridicat nivel din peste două decenii în octombrie 2023. În prezent, acestea se apropie de 7,5%.

Pentru un proprietar care și-a achitat deja casa sau care beneficiază de un credit contractat la o dobândă mult mai mică, mutarea într-o altă locuință poate fi greu de justificat financiar.

Situația este complet diferită pentru millennials care nu și-au cumpărat încă prima casă. Salariul necesar pentru achiziționarea unei locuințe pentru cumpărătorii aflați la început de drum aproape s-a dublat față de perioada anterioară pandemiei, iar costul deținerii unei case a ajuns la un nivel record, arată Fortune.

Problema nu privește numai numărul caselor disponibile, ci și dimensiunea acestora. O analiză Redfin din 2024 arată că baby boomers ai căror copii nu mai locuiesc acasă dețin 28% dintre cele mai mari locuințe din Statele Unite, definite drept cele cu cel puțin trei dormitoare.

În schimb, millennials care au copii dețin numai 14% dintre aceste case. Situația s-a schimbat considerabil într-un singur deceniu.

„Peisajul s-a transformat în ultimii zece ani: în urmă cu un deceniu, familiile tinere aveau aceleași șanse ca persoanele ai căror copii plecaseră de acasă să dețină locuințe mari”, se arată în analiza Redfin.

În ultimii ani, vânzările de locuințe existente au coborât la cel mai redus nivel din aproape trei decenii. Puțini proprietari au vândut, iar numărul cumpărătorilor a fost, la rândul său, redus.

Mulți baby boomers aleg să îmbătrânească în propriile locuințe și investesc în renovări pentru a le face mai sigure și mai confortabile. Pentru unii, modernizarea casei în care au locuit ani întregi este mai atractivă decât mutarea, chiar dacă locuința a devenit prea mare după plecarea copiilor.

Există și o altă problemă. Oferta de locuințe potrivite pentru pensionari este insuficientă, ceea ce reduce și mai mult motivele pentru o mutare.

Unii proprietari au investit zeci sau chiar sute de mii de dolari în adaptarea caselor.

Brenda Edwards și soțul său, un cuplu din California în vârstă de peste 70 de ani, au cheltuit peste 100.000 de dolari pentru renovări care permit inclusiv utilizarea unui scaun rulant dacă acest lucru va deveni necesar.

„Ne simțeam confortabil. Avem piscină. Avem spa. Am pus pur și simplu foarte multă dragoste și muncă în această curte. Vrem să rămânem”, a explicat Edwards.

Un alt argument a fost cel financiar. Casa lor era aproape achitată integral, iar cumpărarea unei alte proprietăți ar fi fost dificilă.

Tendința este vizibilă și în industria renovărilor. Marine Sargsyan, economist-șef al platformei Houzz, spune că tot mai mulți proprietari baby boomers aleg să își modernizeze actualele locuințe pentru a le putea folosi pe termen lung, în loc să se confrunte cu dobânzile ipotecare mai ridicate.

Potrivit studiului Houzz & Home din 2024, baby boomers au cea mai intensă activitate de renovare dintre toate generațiile.

Modificările sunt concentrate în special în bucătării și băi și includ căi de acces pentru scaune rulante, iluminat suplimentar, dulapuri extensibile, blaturi cu margini rotunjite, pardoseli antiderapante și bare de sprijin.

Leaf Home a observat, de asemenea, o creștere a cererii pentru dușuri și căzi cu acces facil, precum și pentru lifturi destinate scărilor.

Blocajul nu înseamnă că baby boomers nu mai vând deloc sau că millennials nu reușesc să cumpere locuințe.

Datele National Association of Realtors arată că millennials au depășit baby boomers și au devenit generația cu cea mai mare pondere în rândul cumpărătorilor de locuințe.