Trezoreria SUA susține că măsurile împotriva Iranului dau rezultate. Mai multe bănci și companii aeriene iraniene sunt vizate de restricții

Secretarul american al Finanțelor, Scott Bessent, a afirmat sâmbătă că Statele Unite au trimis emisari în mai multe țări pentru a solicita adoptarea unor măsuri menite să izoleze economic Iranul. Oficialul american a salutat o serie de restricții care vizează băncile și companiile aeriene iraniene.

Bessent a transmis că, la indicația sa, au fost trimise echipe în întreaga lume pentru a discuta cu autoritățile din diferite țări și pentru a solicita măsuri împotriva regimului iranian. Secretarul american al Finanțelor a susținut că aceste demersuri încep să producă rezultate.

„La indicaţia mea, au fost trimise echipe în întreaga lume pentru a purta discuţii cu ţările respective şi a solicita măsuri împotriva regimului iranian. Aceste eforturi dau roade”, a scris Bessent pe X.

Printre măsurile menționate de Bessent se numără suspendarea zborurilor companiei private iraniene Mahan Air de către Turcia și Oman, potrivit AFP.

De asemenea, Emiratele Arabe Unite au suspendat toate zborurile companiilor aeriene iraniene. Abu Dhabi a anunțat joi această măsură pentru a se conforma noilor sancțiuni americane care vizează sectorul aerian iranian.

Secretarul american al Finanțelor a evidențiat și măsurile adoptate împotriva unor bănci iraniene.

Following the launch of Operation Economic Outcast, @USTreasury imposed targeted financial measures against banks and aviation service providers. At my direction, teams were dispatched across the globe to engage with countries and demand action against the Iranian regime. These efforts are delivering results. Türkiye and Oman announced the cessation of Mahan Air flights to their countries. The UAE has halted all flights by Iranian airlines, and top commercial banks in the UAE and Türkiye have stopped transacting with Iran. Even Iran’s leadership has acknowledged the economic toll of the war, as the value of the rial has fallen to record lows. I appreciate the governments of the UK, Türkiye, Oman, and the UAE. We will continue working together as there is more to be done to prevent Tehran from carrying out its terrorist agenda. https://t.co/rkGvP9PO2M — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 26, 2026

Miercuri, banca centrală a Emiratelor Arabe Unite a interzis sucursalelor băncii publice iraniene Melli să efectueze orice tranzacție cu Iranul.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au acuzat aceste sucursale, în special, de încălcarea legislației privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

În Turcia, autoritatea de supraveghere bancară a retras săptămâna trecută licența băncii Mellat pentru desfășurarea activității în această țară. Decizia a fost justificată printr-o prevedere a legislației bancare referitoare la stabilitatea sistemului financiar.

Eforturile administrației americane de a determina alte state să adopte măsuri împotriva Iranului au inclus contacte diplomatice și financiare în mai multe regiuni.

Jonathan Burke, secretarul adjunct al Trezoreriei responsabil cu combaterea finanțării terorismului, a efectuat în această lună o vizită de două săptămâni în Orientul Mijlociu și Europa.

Potrivit Wall Street Journal, în cadrul acestei campanii, Trezoreria americană a purtat discuții cu peste 50 de țări.

Bessent a afirmat luni că toate companiile iraniene își vor înceta activitatea în întreaga lume începând cu 23 septembrie.

În pofida măsurilor anunțate de Statele Unite și a restricțiilor adoptate de unele state, unele companii iraniene de mici dimensiuni continuă să deservească piețele externe.

Printre piețele pe care aceste companii își continuă activitatea se află în special China, care refuză să se conformeze presiunilor exercitate de Statele Unite.