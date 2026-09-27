Reducerea taxelor la carburanți ar putea costa miliarde de lei. Cine ar beneficia cel mai mult de ieftinirea benzinei și motorinei

Pompă de benzină la o stație de alimentare cu carburanți / SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea

Reducerea accizelor și a taxei pe valoarea adăugată la benzină și motorină este prezentată frecvent drept o soluție rapidă pentru temperarea prețurilor la pompă. În opinia directorului executiv al centrului analitic Expert-Grup, Adrian Lupușor, o astfel de intervenție fiscală generalizată ar avea însă un efect redus asupra prețurilor plătite de consumatori în Republica Moldova, în timp ce ar provoca pierderi de miliarde de lei la bugetul de stat și ar direcționa cea mai mare parte a beneficiilor către familiile cu venituri ridicate.

Declarațiile au fost făcute în contextul presiunilor publice pentru plafonarea sau reducerea prețurilor carburanților. Economistul atrage atenția că principala cauză a prețurilor ridicate este reprezentată de cotațiile bursiere internaționale. În plus, ponderea taxelor în prețul final al carburanților a scăzut deja de la începutul anului, de la 47% la 38% în cazul benzinei și de la 33% la 26% pentru motorină.

Republica Moldova percepe în prezent unele dintre cele mai scăzute taxe pe carburanți din regiune. Acciza pentru motorină este de aproximativ 167 de euro pentru 1.000 de litri, ceea ce reprezintă jumătate din pragul minim obligatoriu aplicat în Uniunea Europeană, de 330 de euro.

Nivelul redus al taxării se reflectă și în prețul motorinei, conform publicației EA. Un litru costă aproximativ 1,7 euro pe piața locală, în comparație cu circa 1,9 euro în Bulgaria, 2 euro în România și 2,2 euro, cât reprezintă media statelor europene.

Potrivit analizei prezentate, problema majoră este însă prețul carburantului înainte de aplicarea taxelor. Acesta rămâne ridicat, deși companiile petroliere locale au costuri de operare mai mici. În acest context, Adrian Lupușor consideră necesară implicarea fermă a Consiliului Concurenței pentru verificarea unor eventuale înțelegeri de cartel pe piața produselor petroliere.

O reducere generală a taxelor ar interveni într-un moment în care Republica Moldova are un deficit bugetar de aproximativ 6% din produsul intern brut. Din acest motiv, diminuarea fiscalității ar pune o presiune semnificativă asupra veniturilor publice.

Eliminarea completă a accizei la motorină ar reduce prețul de la pompă cu aproximativ 4 lei pe litru, echivalentul unei scăderi de circa 11%. În același timp, măsura ar provoca pierderi de peste 3 miliarde de lei anual pentru bugetul public.

O altă variantă analizată este reducerea cotei TVA la 10%. În acest caz, prețul ar scădea cu aproximativ 3 lei pe litru, însă bugetul ar pierde încă 1,6 miliarde de lei.

Eliminarea simultană a accizei și a TVA ar avea un impact bugetar și mai mare. Golul rezultat ar ajunge la 8,1 miliarde de lei, echivalentul a 2,1% din produsul intern brut sau al unei zecimi din veniturile totale ale statului.

Calculul prezentat arată că fiecare leu cu care prețul carburantului este redus prin diminuarea accizei înseamnă aproximativ 800 de milioane de lei mai puțini bani pentru fondurile publice.

Un alt argument invocat împotriva reducerii generalizate a taxelor este modul în care ar fi distribuite beneficiile. Măsura nu ar ajunge în mod proporțional la gospodăriile cu venituri mici și ar favoriza în principal persoanele care consumă mai mult carburant.

Cele mai înstărite 20% dintre gospodării dețin 54 de automobile la fiecare 100 de familii și generează 70% din totalul cheltuielilor pentru transport.

În cazul reducerii TVA, din suma de 1,6 miliarde de lei care ar rămâne în economie prin relaxarea fiscală, peste un miliard de lei ar ajunge la cetățenii cu venituri ridicate. În schimb, pentru cele mai sărace 20% dintre familii ar reveni mai puțin de 50 de milioane de lei.

Nici fermierii și transportatorii nu ar beneficia în mod semnificativ de o reducere a TVA, deoarece aceștia își deduc deja această taxă în cadrul activităților comerciale.

În locul unei reduceri generalizate a taxelor, economistul propune mecanisme care să fie activate în funcție de evoluția pieței și să direcționeze sprijinul către categoriile afectate.

Una dintre variante este menținerea cotei standard de TVA. Reducerea acestei taxe este considerată cea mai ineficientă formă de sprijin, deoarece implică un cost bugetar ridicat și distribuie beneficiile într-un mod disproporționat.

O alternativă este introducerea unei accize flexibile. În perioadele în care cotațiile internaționale de referință depășesc un anumit plafon critic, acciza pentru motorină ar putea fi redusă temporar. Diferența ar urma să fie acoperită din surplusul de TVA colectat ca urmare a prețurilor mai mari.

O altă soluție propusă este restituirea directă a accizei pentru agricultori și transportatorii autorizați, împreună cu acordarea de ajutoare financiare prin mecanisme sociale.

Calculul prezentat arată diferența dintre cele două abordări. Un miliard de lei direcționat prin sistemul de compensații ar putea însemna câte 1.600 de lei pentru 620.000 de familii defavorizate.

Aceeași sumă folosită pentru o reducere generală a accizei ar determina o ieftinire a carburantului cu numai 1,3 lei pentru toți șoferii. Beneficiul ar reveni inclusiv persoanelor aflate în tranzit, fără ca sprijinul să fie concentrat asupra gospodăriilor care au nevoie de el.

Printre măsurile alternative se numără și accelerarea investigațiilor antimonopol pe piața produselor petroliere. Verificarea modului în care sunt formate prețurile fără taxe este considerată importantă în condițiile în care această componentă a prețului rămâne ridicată, în pofida nivelului redus al taxării și a costurilor de operare ale companiilor locale.

În paralel, sunt propuse crearea unor stocuri de urgență și dezvoltarea rezervelor strategice. În cadrul acestui proces, autoritățile au amânat deja aplicarea unei taxe de 48 de bani pe litru, tocmai pentru a evita o presiune suplimentară asupra prețului de vânzare al carburanților.