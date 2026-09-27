Patronul Dristor Doner Kebap, arestat în Turcia într-un dosar de spălare de bani.

Una dintre cele mai cunoscute afaceri cu shaorma din București apare într-o anchetă de amploare instrumentată de procurorii din Turcia, care vizează presupusa activitate a unei organizații infracționale și operațiuni de spălare de bani. Ahmet Ugur Pakcan, unul dintre oamenii importanți ai ramurii Dristor Doner Kebap, a fost arestat preventiv în Turcia, alături de alte zeci de persoane, în dosarul care îl vizează pe Alihan Kuriş.

În luna iunie a acestui an, mai multe case de schimb valutar Dristor din București au fost închise temporar, fără ca publicului să îi fie oferită atunci o explicație clară. Pentru persoanele care treceau frecvent prin zonele în care funcționau aceste puncte de schimb valutar, dispariția lor temporară a rămas neclară, conform informațiilor publicate de Gândul.

Ulterior, informațiile din dosarul instrumentat în Turcia au adus în atenție o posibilă legătură cu România. În declarațiile și documentele anchetei de la Ankara sunt menționate Bucureștiul, Dristor Doner, case de schimb valutar, un cămin studențesc și studenți care, potrivit unui martor, ar fi fost folosiți pentru transportarea unor sume în dolari, euro și lire sterline între Turcia și România.

Este important de precizat că nu există, în acest moment, o confirmare oficială potrivit căreia închiderea temporară din luna iunie a caselor de schimb Dristor ar fi avut legătură directă cu ancheta turcă.

Ancheta este derulată de Parchetul General din Ankara și vizează o presupusă organizație infracțională pe care autoritățile turce o asociază cu Alihan Kuriş, liderul uneia dintre comunitățile religioase islamice cunoscute din Turcia.

Pe 16 august 2026, un număr de 38 de suspecți au fost aduși în fața procurorilor. Judecătorii au decis arestarea preventivă a 32 dintre aceștia.

Pe lista publicată în urma operațiunii se află și Ahmet Ugur Pakcan. Alături de acesta a fost arestat și Alihan Kuriş.

Pentru alți șase suspecți au fost dispuse măsuri de control judiciar, inclusiv arest la domiciliu.

Procurorii turci investighează, printre altele, constituirea și conducerea unei organizații infracționale, apartenența la o astfel de structură, spălarea bunurilor provenite din infracțiuni, fraude în dauna instituțiilor publice și încălcări ale legislației fiscale.

Într-o nouă etapă a anchetei, pe 20 septembrie, autoritățile au emis mandate pentru alte 29 de persoane și au dispus numirea unor administratori judiciari la 23 de companii.

Până în acest moment, comunicările publice ale Parchetului nu precizează care dintre infracțiunile investigate îi este imputată individual lui Ahmet Ugur Pakcan.

Potrivit procurorilor turci, persoane și companii considerate conectate la presupusa organizație ar fi fost implicate în transferuri de bani și active atât în Turcia, cât și în străinătate. Ancheta vizează inclusiv transferuri financiare neînregistrate și operațiuni despre care anchetatorii suspectează că ar fi urmărit introducerea în circuitul legal a unor venituri provenite din infracțiuni.

În timpul perchezițiilor desfășurate pentru găsirea lui Hilmi Tuna Kuriş, fratele lui Alihan Kuriş, polițiștii au descoperit la o adresă 200 de kilograme de lingouri de aur, a căror proveniență era neclară, potrivit informațiilor comunicate în cadrul anchetei.

Raportările financiare analizate de autoritățile turce indică, de asemenea, amploarea operațiunilor investigate. În cazul familiei Kuriş, raportul MASAK a identificat 1.818 operațiuni imobiliare înregistrate pe numele a doar patru persoane din familie.

Legătura cu România apare într-o declarație dată anchetatorilor din Ankara de un martor identificat în presa turcă prin inițialele G.K.

Acesta le-a vorbit procurorilor despre ceea ce prezintă drept ramura românească a structurii. Potrivit declarației sale, la un moment dat, prin intermediul unui asociat, ar fi avut legături de afaceri cu un lanț de döner din România.

În relatarea martorului, Ahmet Ugur Pakcan este prezentat drept responsabil pentru România și drept o persoană importantă pentru operațiunile din Balcani.

G.K. menționează explicit Dristor Döner și Dristor Döviz Bürosu, referindu-se la afacerea cu restaurante și la cea cu schimb valutar din București.

Aceste afirmații reprezintă declarația unui martor din cadrul anchetei și sunt în curs de verificare de către autoritățile turce. Ele nu au fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Legătura lui Pakcan cu lanțul de shaormerii este cunoscută anterior anchetei. În România, presa de business a documentat împărțirea afacerilor familiei Pakcan: Dristor Doner Kebap este ramura asociată lui Ahmet Pakcan, în timp ce Dristor Kebap reprezintă cealaltă ramură a businessului familiei.

Firma KEBAP SHOP SRL deține oficial la OSIM marca DRISTOR Doner KEBAP – DIN 1999. Pentru anul 2025, societatea a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 78,6 milioane de lei, un profit net de circa 14,7 milioane de lei și 316 angajați.

Declarația martorului G.K. face referire și la un cămin studențesc din București, despre care acesta susține că ar fi avut un rol important în presupusa structură românească.

Potrivit relatării sale, Pakcan ar fi fost unul dintre oamenii care controlau căminul, iar studenții cazați acolo ar fi fost trimiși periodic în Turcia.

Mecanismul descris în dosar presupunea, potrivit relatării presei turce, ca tinerii să ajungă la Istanbul și să fie direcționați către un avocat identificat prin inițialele M.A.

În bagajele lor ar fi fost introduse sume în dolari, euro și lire sterline. Studenților li s-ar fi cerut să nu deschidă valizele până la revenirea în România.

Ulterior, potrivit aceleiași declarații, banii ar fi ajuns în București, unde ar fi fost preluați de persoane din presupusa structură.

Și aceste informații reprezintă acuzații și afirmații aflate în curs de verificare în cadrul anchetei.

Pentru publicul din România, numele Dristor este asociat în primul rând cu unul dintre cele mai cunoscute branduri de fast-food din București. Familia Pakcan a construit de-a lungul anilor un business de zeci de milioane de lei, iar Ahmet Ugur Pakcan este asociat cu ramura Dristor Doner Kebap.

În prezent, acesta se află în arest preventiv în Turcia, într-un dosar care vizează, printre altele, presupuse activități de crimă organizată și spălare de bani. Aceste aspecte sunt confirmate în cadrul anchetei desfășurate de Parchetul din Ankara, potrivit sursei menționate.

Închiderea temporară a unor case de schimb Dristor din București, în luna iunie, nu a fost legată oficial până acum de dosarul turc. În același timp, declarațiile și documentele prezentate în cadrul anchetei fac referire explicită la România, la afacerile Dristor, la un cămin studențesc și la presupusul transport de bani între Turcia și România.

Rămâne de stabilit în cadrul procedurilor judiciare din Turcia dacă afirmațiile referitoare la presupusa ramură românească a structurii vor fi confirmate și dacă ancheta va produce ulterior efecte și în România.