Ai un teren într-o zonă circulată sau un spațiu? Poți face bani frumoși cu firmele de curierat

Dezvoltarea comerțului online a transformat lockerele de livrare într-o oportunitate tot mai interesantă pentru proprietarii de terenuri și spații comerciale. Aceștia își pot pune la dispoziție suprafețele pentru instalarea unor unități FANbox și easybox și pot obține venituri din chirie. În anumite situații, însă, spațiul poate fi oferit chiar gratuit, proprietarii urmărind traficul suplimentar pe care îl poate genera prezența unui locker.

Pentru proprietarii de terenuri și spații comerciale, dezvoltarea rețelelor de lockere deschide astfel o posibilitate suplimentară de valorificare a suprafețelor disponibile. FAN Courier și SAMEDAY explică ce criterii trebuie să îndeplinească o locație, cum este stabilită remunerația și în ce situații proprietarii pot accepta să pună spațiul la dispoziție fără chirie.

Interesul pentru astfel de amplasamente a crescut în ultimii ani, potrivit celor doi operatori. Dacă, inițial, companiile de curierat urmăreau în principal identificarea unor spații potrivite pentru extinderea propriilor rețele, în prezent o parte tot mai importantă dintre solicitări vine direct din partea proprietarilor.

FAN Courier primește propuneri atât din partea marilor proprietari de spații comerciale, precum supermarketuri și benzinării, cât și de la persoane fizice sau mici business-uri. În unele situații, proprietarii sunt dispuși să ofere terenul fără chirie, considerând că un locker poate contribui la creșterea traficului în locație.

„În ultima perioadă, am observat o creștere a interesului proprietarilor pentru a găzdui FANbox-uri pe terenurile pe care le dețin, iar unii dintre ei chiar sunt dispuși să ni le pună la dispoziție gratuit”, spune Bogdan Dumitriu, OOH Director FAN Courier.

La SAMEDAY, interesul proprietarilor a crescut odată cu dezvoltarea rețelei de easybox-uri și cu extinderea comerțului online. Vizibilitatea mai mare a rețelei și creșterea numărului de colete au contribuit la apariția mai multor solicitări pentru amplasarea unităților.

„Da, observăm un interes tot mai mare din partea proprietarilor pentru amplasarea SAMEDAY easybox-urilor, pe măsură ce rețeaua a crescut și a devenit mai vizibilă. Totodată, creșterea volumelor de comerț online a contribuit la o mai bună înțelegere a beneficiilor pe care aceste soluții le aduc comunităților”, spune Mihai Traistaru, VP of Products, SAMEDAY, potrivit economedia.ro.

Compania spune că are colaborări atât cu retaileri, cât și cu dezvoltatori de proiecte rezidențiale. În cazul unor proiecte, identificarea spațiilor pentru amplasarea easybox-urilor poate începe chiar din etapa de proiectare, astfel încât locațiile să fie prevăzute din timp.

SAMEDAY primește și solicitări directe din partea proprietarilor, a autorităților locale și a comunităților care își doresc instalarea unui easybox în apropiere. Propunerile sunt evaluate ulterior în funcție de caracteristicile zonei și ale spațiului disponibil.

Faptul că un proprietar dispune de un teren liber nu este suficient pentru instalarea unui locker. Atât FAN Courier, cât și SAMEDAY analizează cererea existentă în zonă și accesibilitatea amplasamentului, printre cele mai importante criterii de selecție.

În cazul FAN Courier, compania verifică volumul de colete generat de zona respectivă și densitatea rezidențială. Analiza ia în calcul o rază de aproximativ 500-800 de metri de mers pe jos, astfel încât lockerul să poată fi utilizat de persoanele care locuiesc sau circulă în apropiere.

„Principalul criteriu de selecție a spațiului pentru amplasarea unui FANbox este cererea existentă în zonă. Nu este suficientă disponibilitatea unui amplasament. Analizăm în primul rând volumul de colete pe care zona îl generează. Apoi, măsurăm densitatea rezidențială pe o rază de aproximativ 500-800 de metri de mers pe jos. FANbox-urile sunt eficiente pentru noi în măsura în care destinatarii le percep ca fiind «în drumul lor», nu ca pe o deplasare suplimentară”, explică Bogdan Dumitriu.

La SAMEDAY, densitatea populației reprezintă principalul criteriu analizat atunci când este evaluată o posibilă locație. Compania urmărește ca easybox-ul să fie cât mai aproape de traseele zilnice ale utilizatorilor și să poată fi accesat fără un ocol semnificativ.

„Ne interesează ca easybox-ul să fie cât mai aproape de traseul zilnic al utilizatorilor, în locuri prin care aceștia trec în mod natural, fără a face un ocol semnificativ. În evaluarea unei locații luăm în calcul mai mulți factori: vizibilitatea spațiului, accesul facil, posibilitatea de parcare în apropiere, siguranța zonei și compatibilitatea cu infrastructura necesară pentru instalare și operare.”, spune Mihai Traistaru.

Tipurile de spații considerate potrivite sunt, în linii mari, similare pentru cei doi operatori. SAMEDAY indică drept amplasamente potrivite zonele cu densitate ridicată a populației și trafic constant.

Printre acestea se numără spațiile din apropierea ansamblurilor rezidențiale, parcările centrelor comerciale, zonele din jurul supermarketurilor și hipermarketurilor, dar și benzinăriile. Poziționarea față de traseele obișnuite ale utilizatorilor este importantă pentru ca lockerul să poată fi folosit fără o deplasare suplimentară.

FAN Courier urmărește, la rândul său, existența unui acces auto adecvat pentru curier și posibilitatea de staționare în apropiere pentru clienți. Suprafața destinată lockerului trebuie să fie plană, betonată sau asfaltată și suficient de rezistentă pentru a susține echipamentul.

Locația trebuie să permită accesul 24/7 sau să aibă un program extins. De asemenea, aceasta trebuie să fie vizibilă din spațiul public și să beneficieze de un nivel bun de iluminare, astfel încât utilizatorii să poată ajunge cu ușurință la locker.

Un alt aspect verificat de FAN Courier este existența alimentării cu energie electrică și a semnalului necesar pentru comunicația de date. Aceste elemente sunt necesare pentru instalarea și funcționarea echipamentului.

Securitatea zonei reprezintă, de asemenea, un criteriu de selecție. Sunt preferate locațiile care beneficiază de supraveghere video, în condițiile în care lockerul trebuie să fie accesibil utilizatorilor și să funcționeze în condiții adecvate. Înainte de instalare este verificată și situația juridică și urbanistică a terenului. Operatorul analizează inclusiv posibilitatea obținerii avizelor necesare pentru amplasarea și operarea unității.

FAN Courier ține cont și de distanța față de lockerele deja existente. Acest criteriu este utilizat pentru a evita suprapunerea în rețea și pentru a identifica zone în care există în continuare cerere. Compania analizează și potențialul de dezvoltare al zonei. Apariția unor noi proiecte rezidențiale poate influența evaluarea unei locații, prin perspectiva creșterii numărului de potențiali utilizatori.

„În practică, o locație bună este cea în care se întâlnesc trei lucruri: cerere reală, acces facil pentru client și acces facil pentru curier. Dacă lipsește oricare dintre ele, locația nu ajunge la nivelul care justifică investiția”, afirmă Bogdan Dumitriu.

În ceea ce privește remunerația proprietarilor, SAMEDAY oferă un reper concret pentru cei interesați să pună la dispoziție spații pentru amplasarea unui easybox. Chiria diferă în funcție de dimensiunea lockerului și de caracteristicile locației.

„Chiria pornește de la aproximativ 80 de euro pe lună pentru un locker standard și poate ajunge la câteva sute de euro pe lună pentru lockerele foarte mari. Valoarea finală depinde de dimensiunea echipamentului instalat, de suprafața ocupată, de localizarea spațiului și de potențialul comercial al zonei”, spune Mihai Traistaru.

Astfel, suma nu este identică pentru toate amplasamentele. Valoarea chiriei este influențată de dimensiunea echipamentului, suprafața ocupată, poziționarea spațiului și potențialul comercial al zonei.

Fiecare proprietar primește o ofertă personalizată. Condițiile comerciale sunt stabilite în urma unei discuții directe, după evaluarea caracteristicilor spațiului propus.

În cazul FAN Courier, nu există un tarif unic pentru proprietarii care pun la dispoziție spații pentru instalarea FANbox-urilor. Compania stabilește remunerația individual, în funcție de valoarea pe care locația o aduce rețelei.

Suma poate varia în funcție de volumul de livrări estimat și ulterior realizat, de tipul locației și de suprafața ocupată. Sunt luate în calcul și costurile pentru amenajarea platformei și consumul de energie.

Durata contractului și eventualele clauze de exclusivitate reprezintă alte elemente care pot influența valoarea remunerației. Prin urmare, nivelul chiriei poate fi diferit de la o locație la alta.

În anumite situații, proprietarul poate primi o sumă redusă sau chiar poate pune spațiul la dispoziție gratuit. Acest lucru se poate întâmpla atunci când principalul avantaj urmărit de proprietar este traficul suplimentar generat de locker.

„Dacă proprietarul este interesat mai mult de traficul suplimentar pe care un FANbox i-l aduce, cum este cazul multor retaileri, benzinării sau business-uri de proximitate, atunci plătim foarte puțin, iar în unele cazuri nu plătim chirie; pentru locațiile unde

spațiul are un cost de oportunitate real pentru proprietar, plătim o chirie lunară fixă”, a spus Bogdan Dumitriu.

Potrivit acestuia, diferențele de remunerație dintre locații pot fi semnificative. Valoarea este legată de volumul de activitate pe care îl poate genera fiecare amplasament și de costurile asociate acestuia.

FAN Courier explică faptul că volumul de livrări reprezintă unul dintre elementele importante în stabilirea remunerației. Compania ia în calcul atât estimările inițiale, cât și volumul realizat efectiv după instalarea lockerului.

Sunt analizate, de asemenea, tipul locației, suprafața ocupată, costurile pentru amenajarea platformei și consumul de energie. Durata contractului și eventualele clauze de exclusivitate intră, la rândul lor, în calcul.

„Elementele care determină remunerația sunt volumul de livrări estimat și apoi cel realizat efectiv, tipul locației, suprafața, costurile aferente amenajării platformei și consumul de energie, durata contractului și eventualele clauze de exclusivitate. Principiul este simplu: costul amplasării unui FANbox trebuie să fie direct proporțional cu venitul pe care îl generează. Un amplasament cu rotație mică nu poate fi remunerat la nivel similar unui FANbox cu trafic intens, indiferent cât de atractiv ar părea spațiul în sine”, a adăugat Bogdan Dumitriu.

Prin urmare, aspectul comercial al unei locații nu este analizat separat de volumul de livrări. Un spațiu atractiv prin poziționare poate avea o remunerație diferită dacă numărul de livrări este redus.

Pentru proprietarii unor spații comerciale, însă, chiria nu este singurul beneficiu posibil. Prezența unui locker poate aduce persoane suplimentare în locație, iar acest trafic poate reprezenta un avantaj pentru afacerea care găzduiește unitatea.

Un easybox sau FANbox amplasat într-o zonă comercială poate genera vizite repetate ale clienților care vin să ridice sau să returneze colete. Din acest motiv, pentru anumite business-uri, traficul suplimentar poate fi mai important decât suma primită pentru ocuparea spațiului.

Un astfel de amplasament poate contribui la creșterea numărului de persoane care ajung într-o anumită locație. Pentru retailerii, benzinăriile sau afacerile de proximitate care găzduiesc lockere, acesta poate fi unul dintre motivele pentru care acceptă condiții de închiriere mai reduse.

FAN Courier spune că tocmai acest beneficiu determină unii proprietari să ofere gratuit spațiul pentru amplasarea unui FANbox. În aceste cazuri, interesul este legat de clienții suplimentari care pot ajunge la punctul comercial pentru ridicarea sau returnarea coletelor.

„Pentru mulți dintre partenerii noștri, beneficiul principal nu este chiria, ci traficul generat de un FANbox la locație, pentru că un client care vine frecvent să ridice colete devine de cele mai multe ori și clientul business-ului gazdă”, adaugă reprezentantul FAN Courier.

Astfel, condițiile comerciale diferă în funcție de interesul proprietarului și de caracteristicile spațiului. În unele cazuri, venitul direct din chirie reprezintă principalul beneficiu, în timp ce pentru alte locații este urmărit în primul rând traficul generat de locker.

Interesul proprietarilor pentru găzduirea unor lockere apare într-o perioadă în care rețelele FANbox și easybox continuă să se dezvolte. Extinderea este susținută de creșterea comerțului online și de preferința pentru livrarea coletelor la puncte fixe.

FAN Courier a anunțat în iunie 2026 că a ajuns la 3.000 de FANbox-uri instalate la nivel național. Compania a precizat că investițiile în dezvoltarea rețelei au depășit 40 de milioane de euro.

Pentru anul 2026, FAN Courier are ca obiectiv depășirea pragului de 4.000 de lockere. Extinderea rețelei presupune identificarea în continuare a unor spații care să îndeplinească cerințele privind cererea, accesibilitatea și infrastructura necesară.

Atât FAN Courier, cât și SAMEDAY pun la dispoziția proprietarilor formulare prin care aceștia pot propune spații pentru amplasarea unor lockere. Locațiile sunt ulterior evaluate în funcție de cererea existentă, accesibilitate, caracteristicile terenului și potențialul comercial al zonei.