Pe lângă provocările care au apărut pe parcursul ultimului an, Adrian Mihai, Neculai Mihai și Felix Pătrășcanu au discutat inclusiv despre proiectele pe care le-au pregătit pentru următoarea perioadă, dar și despre investițiile pe care le-au făcut în anul 2021.

„Dacă ar fi să caracterizez un pic anul trecut, cuvântul potrivit ar fi “impredictibilitate”. Noi antreprenorii suntem învățați să ne folosim energia și priceperea pentru a construi un business, pentru a rezolva situații de business, numai ca anul 2021 ne-a învățat să lucrăm cu pandemia. Unul dintre exemple ar fi că într-un oraș din țară, toți oamenii din front office s-au îmbolnăvit de COVID-19 și a trebuit să înlocuim toată garnitura de oameni din față pentru că managerul de acolo nu a reușit să identifice primul caz și să-l izoleze rapid. Aceea pentru noi a fost o lecție de început de an care ne-a învățat că trebuie să tratăm pandemia cu seriozitate și să vedem cum putem să urmărim și ce strategii trebuie să abordăm pentru a rămâne cu echipele întregi. Spre surprinderea noastră, cele mai puține cazuri pozitive au apărut în rândul curierilor, în ciuda faptului ca aceștia au fost cei mai expuși la îmbolnăvire, din cauză că meseria lor implică intrarea în contact cu o mulțime de oameni.”, a declarat Adrian Mihai, CEO-ul FAN Courier.

Vânzările online, segment aflat în creștere

În cadrul conferinței “FAN la final de an”, Adrian Mihai a pus accent pe partea de vânzari online, acest sector dezvoltându-se foarte mult în ultima perioadă datorită pandemiei de COVID-19.

“Partea de online în România reprezintă 9% din totalul vânzărilor, este o cifră în creștere față de ceilalți ani și suntem de părere că va crește în continuare în perioada următoare. Trebuie precizat că în partea de Vest, mai exact în Marea Britanie, vânzarea online reprezintă aproximativ 35%. Asta înseamnă că potențialul de creștere există. Însă, această parte de online vine și cu provocări noi. Aceste provocări sunt reprezentate de noile canale de livrare, până acum door-to-door era livrarea standard, în prezent apare livrarea la lockere, la puncte fixe, iar în următoarea perioadă este posibil să apară noi modalități de livrare.”, a declarat Adrian Mihai, fondator și acționar FAN Courier.

Adrian Mihai a făcut publice următoarele proiecte și investiții pe care FAN Courier se va axa în următorul an, dar și investițiile și proiectele făcute în 2021, an care a reprezentat o adevărată provocare pentru toate industriile. Adrian Mihai a amintit în cadrul conferinței pasul uriaș pe care compania de curierat l-a făcut în 2021, și anume depășirea granițelor României pe forțe proprii.

“În 2022 vom avea investiții care vizează diversificarea canalelor de livrare și extinderea lockerelor cu până la 1.000 de noi spații, deoarece credem că piața noastră se îndreaptă cu pași repezi în această direcție. În 2021 una dintre principalele investiții pe care le-am făcut a fost FAN Moldova, fiind prima oară când ieșim în afara țării cu propria echipă. Prin ieșirea în Moldova ne îndeplinim misiunea de a fi cât mai folositori. Am vrut să oferim accesul firmelor online din România către o piață de aproximativ 2 milioane de locuitori din Moldova și să oferim accesul firmelor din Moldova către o piață la o piață de 20 de milioane de oameni.”, a mai spus Adrian Mihai.

Potrivit declarațiilor lui Adrian Mihai, piața din Moldova a depășit așteptările companiei. Compania de curierat vrea să își asume rolul de deschizător de drumuri pentru cele două piețe.

“Piața din Moldova am găsit-o foarte dornică de a se dezvolta, de a crește, de a folosi servicii de calitate și eu cred că ne vom dezvolta rapid acolo. Personalul este format din oameni din Moldova, care sunt oameni de calitate, alături de care vom construi o companie la nivelul FAN Courierului din România. O altă investiție pe care am făcut-o în 2021 o reprezintă FAN Delivery, care este o aplicație și platformă de personal shopping cu livrare rapidă. Ca și strategie am hotărât să investim în industrii complementare industriei de curierat. O altă direcție în care vom investi în anul următor o reprezintă digitalizarea și tehnologizarea și am început să lucrăm cu o companie care ne va ajuta să descoperim la nivel de firmă zonele unde avem procese repetitive pentru a putea să le digitalizăm și credem ca în 2022 vom investi destul de mulți bani în partea de digitalizare și tehnologizare.” a completat Adrian Mihai în cadrul conferinței “FAN la final de an”

Curierat sustenabil

Fan Courier este o companie care pune preț pe politicile de sustenabilitate. Conducerea și-a propus ca până în 2042 să reducă emisiile de carbon la zero. Adrian Mihai a prezentat care sunt proiectele orientate către drumul unor servicii sustenabile.

“Am semnat un angajament prin care ne-am obligat în următorii ani, mai precis în următorii 20 de ani să avem emisii de carbon zero și am început să facem pași în această direcție prin semnarea unui contract în urma căruia vom pune panouri solare pe toate acoperișurile clădirilor noastre, pentru că producerea de energie și consumul ei reprezintă un factor de poluare foarte mare, iar fiecare companie trebuie să înțeleagă că trebuie să lăsăm în urma noastră o lume mai curată și mai bună. Din punctul meu de vedere investițiile în sustenabilitate reprezintă investiții în viitorul nostru și al copiilor noștri. Avem în plan și înlocuirea mașinilor cu combustie internă cu mașinile electrice și de a planta copaci în sediile și diferite spații din țară pentru a reduce amprenta de carbon. Avem foarte multe investiții pe care preconizăm să le facem în următoarea perioadă.”

Cota de piață în creștere

Anul trecut, investițiile companiei s-au ridicat la aproximativ 25 de milioane de euro, sumă în care nu sunt incluse investițiile curente în achiziția de mașini, zona IT sau trainingurile angajaților. Cel mai bun exemplu este noul hub logistic de la Cluj care urmează să fie finalizat în prima parte a anului 2022.

FAN Courier este liderul pieței de curierat din 2006 și a înregistrat, în anul 2020, o cifră de afaceri de 1 miliard de lei. Conform datelor prezentate de Felix Pătrășcanu ce au ca sursă ANCOM, piața de curierat a înregistrat venituri de 3,7 miliarde lei în 2020, FAN Courier ajungând astfel la o cotă de piață de 27%, în creștere față de anul 2019, când cota liderului de piață a fost de 21%.