Premierul Ilie Bolojan urmează să aibă vineri dimineață o întrevedere cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine, tema discuțiilor fiind evoluția prețurilor la alimentele de bază. Întâlnirea are loc pe fondul faptului că, începând cu 1 octombrie, măsura privind limitarea adaosului comercial la aceste produse urmează să înceteze.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a confirmat oficial această întâlnire și a precizat că deciziile ce vor rezulta vor fi anunțate public imediat

„Mâine dimineață (vineri – n.red.) premierul va avea o întâlnire pe tema prețurilor produselor de bază cu reprezentanții retailerilor și dacă, în urma acestor discuții și a altor discuții politice care ar putea avea loc în continuare, vor apărea decizii ale premierului și ale Guvernului, vi le voi comunica”, a declarat Ioana Dogioiu la Palatul Victoria.

În ceea ce privește tensiunile apărute în interiorul coaliției pe tema plafonării prețurilor, Dogioiu a subliniat că un purtător de cuvânt nu transmite opinii personale, ci se exprimă în baza mandatului oferit de premier. Ea a adăugat că nu intenționează să intre în polemici politice și nici să formuleze scuze.

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenţionez să fac niciun fel de alte comentarii, nu intenţionez să intru în niciun fel de dispută cu niciun lider de partid. Ceea ce v-am spus mai devreme este o chestiune principial şi general valabilă, poziţiile mele, de când am preluat această funcţie, nu au făcut niciodată excepţie de la această regulă. Nu am opinii personale, am mandat pentru fiecare declaraţie”, a afirmat Dogioiu, răspunzând criticilor venite din partea unor lideri politici.

Ea a reamintit că prelungirea măsurii de plafonare cu încă trei luni a fost decisă în ședința de guvern din 27 iunie, una dintre primele după instalarea actualului cabinet, iar toate dezbaterile din astfel de ședințe sunt consemnate în stenograme.

”În fapt, prelungirea de trei luni a fost adoptată în şedinţa de guvern din 27 iunie, una din primele şedinţe după învestirea actualului cabinet. După cum probabil ştiţi, tot ceea ce se discută în cadrul şedinţelor de guvern este înregistrat şi se află în stenograme”.

Întrebată dacă aceste stenograme ar putea fi desecretizate, ea a precizat: „Nu, este un document clasificat, nu se declasifică decât prin hotărârea de guvern”.

În legătură cu solicitarea deputatului PSD Adrian Câciu, care îi ceruse să își ceară scuze, Dogioiu a menționat: „Un purtător de cuvânt nu vorbeşte niciodată iar declaraţiile mele nu au făcut excepţie, fără a avea mandat. Altă declaraţie nu voi face pe această temă. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenţionez să-mi cer scuze pentru nimic”.