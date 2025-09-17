În contextul unor speculații recente potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi decis în cele din urmă să demisioneze, purtătorul de cuvânt al Guvernului a transmis un mesaj oficial.

„Fake absolut, nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința coaliției”, a precizat purtătorul de cuvânt al Executivului.

În acest moment are loc o ședință a coaliției de guvernare, printre subiectele dezbătute fiind plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază, măsură care provoacă tensiuni între membrii PSD, premier și cei ai PNL.

O altă temă discutată vizează reforma administrației, care presupune concedierea a 13.000 de angajați. Potrivit surselor, premierul ar menține varianta demisiei „pe masă” pentru a se asigura că reforma va fi implementată conform planului inițial.

Premierul Ilie Bolojan susține reducerea cu 10% a posturilor din primării și consilii județene, însă PSD și UDMR se opun acestei măsuri. În schimb, cele două partide au propus o scădere de 10% a cheltuielilor, evitând astfel concedierile. De la ora 14:00, liberalii se reunesc în cadrul Biroului Permanent pentru a valida deciziile adoptate în coaliție. Potrivit surselor politice, mai mulți primari PNL au contestat, în interiorul partidului, propunerea premierului de reducere a personalului cu 10%.

Inițial, Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, a propus o reducere de 25% a posturilor din administrația locală, însă măsura se aplica doar locurilor vacante.

”Era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule”, a reacţionat premierul Ilie Bolojan.

Practic, măsura inițială nu ar fi generat economii, deoarece posturile vizate erau vacante și existau doar pe hârtie. În replică, premierul Ilie Bolojan a solicitat reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate, pentru a diminua cheltuielile administrației publice locale. Aceasta ar implica concedierea a aproximativ 13.000 de angajați din primării și consilii județene.

PSD, partidul cu cei mai mulți primari și președinți de consilii județene din România, s-a opus propunerii, dar a venit cu o alternativă: reducerea cu 10% a cheltuielilor din primării și consilii județene, soluție care ar fi evitat concedierile. În schimb, Ilie Bolojan a respins această variantă, argumentând că primăriile care își gestionează corect bugetele ar fi afectate nedrept.

Înainte de ședința coaliției, doi vicepreședinți PSD ai consiliilor județene – Gabriel Zetea (Maramureș) și Gheorghe Șoldan (Suceava) – au anunțat deja reduceri în instituțiile pe care le conduc.

De asemenea, UDMR s-a poziționat împotrivă, având în vedere că fără sprijinul celor 100 de primari din județele cu comunități maghiare, partidul riscă să nu atingă pragul electoral la alegerile parlamentare.

Nici liberalii nu au acceptat în unanimitate măsurile propuse de premier. Potrivit surselor politice pentru news.ro, mai mulți primari PNL i-au transmis lui Ilie Bolojan că ar putea migra către AUR dacă ar fi obligați să concedieze angajați. Primarii și președinții de consilii județene consideră că impunerea unor măsuri de austeritate i-ar putea costa voturile la următoarele alegeri.