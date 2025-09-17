În cadrul unei conferințe de presă, Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a atras atenția asupra impactului alegerilor de consum ale românilor.

Potrivit acestuia, preferința tot mai mare pentru produse precum brânza franțuzească sau avocado, în defavoarea celor autohtone, contribuie semnificativ la amplificarea deficitului comercial al țării.

Florin Barbu a evidențiat marți că avocado a devenit cel mai importat fruct sau legumă în România, depășind toate celelalte produse similare.

Florin Barbu a atras atenția asupra diferenței de preț, menționând că un singur fruct de avocado valorează cât trei kilograme de roșii românești.

„Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească, dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul, balanța comercială, va crește. Noi avem și nu puteți să-mi spuneți că dumneavoastră mergeți într-un magazin de retail sau o piață din România și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a spus ministrul Agriculturii, în conferința de presă, citat de Antena 3 CNN.

Florin Barbu a explicat că, deși brânza românească este disponibilă în magazine și piețe, producția unor specialități precum prosciutto nu este posibilă în țară.

În piețele din Târgu Mureș, prețurile orientative pentru legume sunt următoarele:

Roșii: 8–10 lei/kg

Castraveți: 4,5–6 lei/kg

Ardei gras: 7,8–8 lei/kg

Ceapă: 3–6 lei/kg

Morcovi: 4–5 lei/kg

Cartofi: 3–4,5 lei/kg

Fasole verde: 15–20 lei/kg

Usturoi: 14–20 lei/kg

Conopidă: 8–15 lei/kg

Vinete: 2,5–4,5 lei/kg

Dovlecei: 1–5 lei/buc

Țelină: 3–10 lei/buc

Pătrunjel: 7–12,20 lei/kg

Spanac: 8–15 lei/kg

Sfeclă roșie: 4–4,5 lei/kg

Gogoșari: 8–12 lei/kg

Ardei capia: 6,10–10 lei/kg

Ciuperci: 15–20 lei/kg

În rețelele de supermarketuri, precum Penny România, prețurile pentru legume sunt următoarele:

Morcovi: 2,29–2,79 lei/kg

Gogonele: 3,99–4,99 lei/kg

Conopidă: 7,99–11,99 lei/buc

Varză albă: 2,69–3,49 lei/kg

Ardei capia roșu: 5,99–9,99 lei/kg

Ciuperci: 7,49–8,49 lei/500 g

Grapefruit roșu: 6,49–8,99 lei/kg

Lămâi netratate: 7,99–9,99 lei/kg

Ardei iute: 7,99–9,99 lei/kg

Struguri negri: 6,99–8,99 lei/kg

Pepene pentru murat: 2,49–2,99 lei/kg

Vinete: 2,5–4,5 lei/kg

Dovlecei: 1,8–5 lei/buc

Salată verde: 1,75–2,79 lei/buc

Țelină: 3–10 lei/buc

Aceste prețuri pot varia în funcție de locație și promoții.

În general, piețele locale pot oferi prețuri mai mici pentru legume, în special pentru produse de sezon și locale. Supermarketurile, deși pot avea prețuri mai mari, oferă o gamă mai largă de produse și un nivel mai ridicat de confort pentru cumpărători. Diferențele de preț pot fi influențate de factori precum costurile de transport, politica de prețuri a retailerului și cererea locală.