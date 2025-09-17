În marile orașe, rata pentru un credit ipotecar poate fi mai avantajoasă decât chiria, în special pe termen lung. Pentru un apartament de două camere cu un preț de aproximativ 400.000 de lei, un credit ipotecar de 340.000 de lei contractat pe 30 de ani la o dobândă de 4,79% implică o rată lunară de circa 1.782 de lei, la care se adaugă costul asigurării de viață.

În comparație, chiria pentru același tip de locuință în București ajunge la aproximativ 2.900 de lei pe lună, în timp ce pentru o garsonieră suma este în jur de 1.800 de lei, potrivit unei analize realizate de AVBS.

Specialiștii atrag atenția că valoarea ratei poate varia în funcție de evoluția IRCC, iar dobânda variabilă are un impact semnificativ asupra costului final. Din acest motiv, este esențial ca cei interesați să înțeleagă mecanismul dobânzii variabile și să aleagă perioada de finanțare în funcție de profilul propriu de risc.

„Pe o perioadă de 30 de ani, cu o dobândă de 4,79%, rata lunară pentru un astfel de credit este de aproximativ 1.782 de lei, plus asigurare de viață. Este important de reținut că rata poate varia în funcție de evoluția IRCC, iar dobânda variabilă poate influența semnificativ costul final lunar”, a explicat Valentin Anghel, fondator și CEO AVBS Broker de Credite.

În Cluj-Napoca, chiria pentru un apartament cu două camere variază între 2.300 și 2.400 de lei, iar în Timișoara între 2.150 și 2.250 de lei. Și în aceste cazuri, rata ipotecară rămâne în medie mai mică decât chiria lunară.

„Pentru cei care aleg creditele cu dobândă variabilă, fluctuațiile IRCC pot modifica semnificativ rata lunară. De aceea, este recomandat să se înțeleagă mecanismul dobânzii variabile și să se aleagă perioada de finanțare în funcție de profilul propriu de risc”, a subliniat Valentin Anghel.

Avantajele creditului ipotecar includ transformarea locuinței într-un activ propriu, cu posibilitatea de apreciere în timp, precum și acumularea de capital pe termen lung. În schimb, chiria oferă flexibilitate și mobilitate, dar nu generează active.

„Este important ca fiecare cumpărător să înțeleagă modul în care dobânda variabilă poate influența rata lunară și să analizeze cu atenție diferitele scenarii financiare înainte de a lua o decizie”, a conchis CEO-ul AVBS.

În funcție de oraș și de nivelul chiriilor, creditul ipotecar poate reprezenta o alternativă financiară mai avantajoasă, conform analizei. Totuși, decizia finală depinde de prioritățile individuale, de toleranța la risc și de stilul de viață al fiecărei persoane.