Banca Naţională a României (BNR) a anunţat valorile indicelui ROBOR, care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6.57% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 iunie 2025 – 29 august 2025:

valoare maxima: 7.15 % (12 iunie 2025);

valoare minima: 6.57 % (29 august 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.83 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6.72% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 iunie 2025 – 29 august 2025:

valoare maxima: 7.23 % (3 iunie 2025)

valoare minima: 6.72 % (29 august 2025)

valoare medie pentru perioada selectată este 6.95 %.

Indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 6.89%. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 iunie 2025 – 29 august 2025:

valoare maxima: 7.34 % (3 iunie 2025);

valoare minima: 6.89 % (6 august 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 7.08 %.

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) se va majora de la 5,55% la 6,06% începând cu luna octombrie. Această creștere marchează o premieră după trei ani de stabilitate sub acest prag. Practic, orice credit ipotecar sau de consum cu dobândă variabilă va deveni mai scump.

Creșterea IRCC are efect direct asupra ratelor plătite de români. O simulare arată că pentru un credit ipotecar de 400.000 de lei, pe 30 de ani, rata lunară crește de la 2.865 de lei la 3.008 lei. Diferența de aproximativ 5% poate părea mică, dar în realitate înseamnă sute de lei suplimentar în fiecare lună, bani greu de acoperit pentru multe familii.

Specialiștii financiari atrag atenția că, pe termen lung, aceste ajustări pot duce la o presiune financiară semnificativă. În plus, ele se suprapun peste creșterile generale de prețuri, de taxe și costuri de trai, ceea ce face situația și mai dificilă pentru debitori.

IRCC a fost introdus ca alternativă la ROBOR pentru creditele acordate după 2019. Spre deosebire de ROBOR, care depinde de lichiditatea zilnică din piață și de politica monetară a BNR, IRCC este calculat trimestrial, pe baza tranzacțiilor efective dintre bănci. Acest mecanism i-a oferit o stabilitate aparentă, motiv pentru care mulți români l-au preferat.

Astăzi, însă, IRCC ajunge aproape de nivelul ROBOR. Pe scurt, avantajul inițial se diminuează, iar diferențele dintre cele două repere devin tot mai puțin relevante pentru debitori.