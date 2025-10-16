Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a afirmat, joi, la Digi24, că sistemul de termoficare al Bucureștiului ar trebui administrat de primăriile de sector, și nu de Primăria Generală, susținând că acestea s-ar ocupa mai eficient de gestionarea rețelei.

Edilul a criticat modul în care se desfășoară lucrările de modernizare a sistemului, precizând că, deși proiectul este unul necesar, intervențiile au provocat pagube importante spațiilor verzi, locurilor de joacă, parcărilor și parcurilor din Sectorul 3.

Negoiță a explicat că modernizarea termoficării a fost inițiată în mandatul fostului primar general Nicușor Dan și a admis că, deși este o investiție esențială, aceasta a afectat considerabil infrastructura urbană. El a menționat că au fost distruse numeroase spații verzi și copaci, dar și că s-au deteriorat locuri publice frecventate de locuitori.

Cu toate acestea, Robert Negoiță a susținut că nu există motive pentru ca lucrările să fie încetinite, deoarece procedurile birocratice legate de autorizațiile de construire au fost deja simplificate, iar blocajele întâlnite anterior nu mai sunt o problemă.

Edilul a mai declarat că, deși lucrările nu țin de competența directă a Primăriei Sectorului 3, instituția intervine pentru a repara zonele afectate și pentru a sprijini finalizarea proiectului.

„Ne-au fost distruse foarte multe spații verzi, au fost tăiați mulți copaci, s-au stricat parcări, locuri de joacă și parcuri. Chiar și așa, este un demers necesar. De ce să-l încetinească? Din câte știu, s-au început semnările pentru autorizațiile de construire și nu mai sunt blocaje din cauza lipsei de documente, așa cum se întâmpla odinioară. Sper din suflet ca lucrurile să se miște mai bine. În Sectorul 3 nu am constatat blocaje, dar într-adevăr ne-au fost afectate unele zone. Totuși, venim din spate și reparăm, chiar dacă este datoria dumnealor, pentru că noi îi susținem cu tot ce putem”, a mai spus Negoiță.

În ceea ce privește eventualele probleme cu furnizarea agentului termic în iarna care urmează, Robert Negoiță a precizat că nu poate oferi o estimare exactă, dar a reiterat ideea că sectoarele ar putea gestiona mai bine sistemul de termoficare dacă acesta ar fi transferat în administrarea lor.

El a explicat că sunt trei domenii principale care țin în București de Primăria Generală și nu de sectoare: termoficarea, transportul în comun și iluminatul public.