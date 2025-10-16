Se anunță un alt moment istoric în vederea încheierii războiului din Ucraina. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat în urmă cu câteva minute că va avea o nouă întâlnire cu Vladimir Putin, dar de data aceasta la Budapesta.

Mesajul a fost postat de liderul de la Casa Albă pe contul său de Truth Social, imediat după ce a încheiat convorbirea telefonică de astăzi cu președintele Federației Ruse.

Întâlnirea celor doi din capitala Ungariei va avea loc după o întâlnire la nivel înalt a consilierilor americani și ruși. Delegația SUA va fi condusă de secretarul de stat Marco Rubio.

Donald Trump a mai precizat, în postarea sa, că a vorbit cu Putin și despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite, dar și despre problema copiilor ucraineni ajunși în Rusia, o situație pentru care s-a implicat personal și prima doamnă a SUA, Melania Trump.

„Tocmai am încheiat conversația telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, a spus el, a fost visat de secole. De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Președintele Putin i-a mulțumit primei doamne, Melania, pentru implicarea sa în problema copiilor. A fost foarte recunoscător și a spus că acest lucru va continua. De asemenea, am discutat îndelung despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după încheierea războiului cu Ucraina. La finalul convorbirii, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care urmează să fie desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „rușinos” dintre Rusia și Ucraina. Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au înregistrat progrese importante în urma conversației telefonice de astăzi”, este mesajul postat de Donald Trump joi, 16 octombrie.

Reamintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski ajunge tot astăzi la Washington pentru a discuta cu liderul american Donald Trump despre livrările de echipamente militare și pentru a avea întâlniri cu reprezentanți ai industriei americane de apărare. Principalul punct pe agenda vizitei îl reprezintă racheta de croazieră Tomahawk.

Potrivit AFP, Zelenski va fi primit vineri de omologul său american, Donald Trump, iar cei doi lideri vor discuta despre furnizarea acestei rachete armatei ucrainene.

Un oficial ucrainean de rang înalt, sub protecția anonimatului, a declarat că președintele ucrainean dorește să afle „când vor fi posibile efectiv aceste livrări” și că joi va avea întâlniri și cu reprezentanți ai industriei de apărare americane.