Conform Financial Times, serviciile de informații americane au sprijinit Ucraina în atacuri asupra unor instalații energetice esențiale din Rusia, inclusiv rafinării de petrol, situate mult dincolo de linia frontului. Informația a fost oferită de oficiali ucraineni și americani neidentificați, familiarizați cu operațiunile.

Până în prezent, Casa Albă, biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și Ministerul de Externe al Ucrainei nu au comentat situația. De asemenea, Ministerul de Externe rus nu a oferit niciun răspuns imediat.

Autoritățile de la Moscova au susținut luna aceasta că Statele Unite și NATO au oferit constant informații Ucrainei în contextul conflictului început de Rusia în februarie 2022.

„Furnizarea şi utilizarea întregii infrastructuri a NATO şi a Statelor Unite pentru colectarea şi transferul de informaţii către ucraineni este evidentă”, a declarat atunci reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit Financial Times, serviciile de informații americane asistă Ucraina în planificarea detaliată a misiunilor cu drone de atac cu rază lungă, incluzând rutele, altitudinea și momentul lansării, astfel încât acestea să evite sistemele de apărare antiaeriană ruse.

Publicația britanică, citând trei surse apropiate operațiunii, a precizat că Statele Unite sunt implicate în toate etapele de planificare. Un oficial american a menționat că Ucraina stabilește țintele pentru atacurile cu rază lungă, iar Washingtonul furnizează informații despre punctele vulnerabile ale acestora.

La începutul lunii, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Statele Unite vor pune la dispoziția Ucrainei informații despre ținte din infrastructura energetică situate adânc pe teritoriul Rusiei, în timp ce evaluează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de operațiuni. Totodată, Washingtonul a solicitat aliaților din NATO să ofere un sprijin similar, potrivit declarațiilor oficialilor americani.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că a discutat despre atacurile ruse asupra sistemului energetic al Ucrainei într-o convorbire „pozitivă și productivă” cu președintele american Donald Trump.