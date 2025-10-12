Atenție la aceste bancomate! Departamentul de Poliție din orașul american Utica avertizează publicul cu privire la o fraudă cu cecuri care vizează utilizatorii bancomatelor, după ce a primit 10 rapoarte suplimentare, în urma une alerte, pe 9 iulie. Potrivit autorităților, escrocii abordează persoane fizice la bancomate și le cer să depună un cec în numele lor și să retragă imediat numerar.

Ulterior, se constată că cecurile respective sunt false. Rezultatul: pierderi financiare atât pentru victimă, cât și pentru bancă, informează presa locală.

„Aceste cazuri sunt foarte dificil de investigat, deoarece suspecții sunt din afara zonei, conduc mașini închiriate sau folosesc plăcuțe de înmatriculare schimbate”, a declarat poliția.

Locuitorii sunt îndemnați să nu depună cecuri pentru străini și să fie atenți la anumite bancomate. În paralel, o femeie a fost arestată după ce Poliția din Palm Beach a declarat că a făcut parte dintr-o rețea de escroci care a sustras aproape 10.000 de dolari, prin intermediul unui cec furat.

Pe de altă parte, o nouă metodă ingenioasă de fraudă, denumită „cardul alb”, face deja victime în Italia și Spania. Totul se întâmplă în supermarket, chiar în timp ce crezi că faci o plată banală la casă.

În marile magazine alimentare, în special în orele de vârf, escrocii pun în aplicare o metodă extrem de eficientă de a fura date bancare și anume: „cardul alb”.

Acest mod de fraudă s-a extins deja în mai multe țări europene și dă multe bătăi de cap. Victimele nu își dau seama că au fost păcălite decât mult prea târziu, când banii au dispărut din conturi.

Metoda este folosită de obicei în supermarketuri aglomerate, unde clienții nu sunt atenți la detalii. Infractorii acționează rapid și fără să atragă atenția, profitând de neatenția și graba cumpărătorilor. Nimic nu pare suspect în timpul tranzacției, ceea ce face ca frauda să fie extrem de greu de detectat la timp.

Elementul principal al metodei „cardul alb” este un skimmer – un dispozitiv minuscul, ușor de ascuns în fanta terminalului POS. Escrocii îl montează discret, fără a fi observați, în aparatul de plată cu cardul de la casa de marcat. Acesta copiază imediat toate datele esențiale ale cardului: numărul, data expirării, codul CVV și, în unele cazuri, chiar codul PIN.

Cu aceste informații, infractorii creează o replică a cardului, folosind un card alb gol, echipat cu cip și bandă magnetică. Această clonă devine funcțională și poate fi utilizată pentru cumpărături ulterioare, în alte locații, unde plata nu necesită autentificare suplimentară.