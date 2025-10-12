Raportul evidențiază faptul că tot mai multe persoane aleg să se mute în alte țări după retragerea din activitate, fenomenul migrației pentru pensionare devenind o tendință globală. Aproximativ 36% dintre programele de vize destinate pensionarilor se află în America, iar aproape 32% sunt în Europa. În același timp, opțiunile similare sunt în creștere și în Asia și Africa.

Portugalia ocupă prima poziție în Indicele Global de Pensii din 2025, datorită vizei D7, una dintre cele mai populare vize de venit pasiv din Europa. Țara oferă condiții de intrare accesibile, un parcurs clar către obținerea rezidenței permanente și, ulterior, a cetățeniei.

Pe lângă cadrul administrativ prietenos, Portugalia se remarcă printr-un cost al vieții mai scăzut față de alte state din Europa de Vest, servicii medicale de calitate, stabilitate fiscală, o climă blândă și o societate sigură. Toate aceste elemente contribuie la o calitate a vieții ridicată, motiv pentru care țara este considerată un adevărat paradis pentru pensionari.

„Migrația internațională pentru pensionari se transformă dintr-o opțiune de nișă într-una obișnuită pentru persoanele care prioritizează calitatea vieții, siguranța, accesibilitatea și stabilitatea”, a declarat Dr. Laura Madrid, cercetătoarea principală a studiului, pentru Euronews Business.

Spania se situează pe locul trei în clasament, fiind apreciată pentru clima sa mediteraneană, sistemul medical performant și regimul fiscal favorabil. Austria, aflată pe locul cinci, oferă un sistem public de sănătate recunoscut la nivel mondial, un grad ridicat de siguranță și un nivel de trai superior.

În ansamblu, țările europene se disting prin calitatea vieții, standardele ridicate ale serviciilor medicale și atenția acordată mediului. Un alt avantaj important este faptul că o viză de ședere într-un stat din spațiul Schengen permite călătorii libere în toate cele 27 de țări membre pentru perioade scurte.

„Portugalia se află în fruntea Indicelui nostru Global de Pensii din 2025, viza D7 fiind una dintre cele mai căutate vize cu venit pasiv din Europa. Atracția sa provine dintr-o combinație de cerințe de intrare accesibile și o cale clară către rezidența permanentă și cetățenia portugheză”, a declarat Adalberto Pucca, șeful serviciilor de mobilitate globală la Global Citizen Solutions.

Majoritatea statelor incluse în raport oferă măsuri speciale pentru pensionari, printre care beneficii fiscale și programe simplificate de obținere a rezidenței. 61% dintre țări pun la dispoziție facilități fiscale personalizate, exemple fiind Grecia, Malta și Cipru. În plus, 93% dintre ele au proceduri clare pentru obținerea cetățeniei, jumătate dintre state permițând dobândirea acesteia în maximum cinci ani.

Peste 70% dintre țările analizate oferă servicii medicale peste medie, un mediu curat și o calitate generală a vieții ridicată, factori esențiali pentru o retragere confortabilă și sigură.

În America Latină, țări precum Uruguay, Paraguay și Argentina oferă rezidență permanentă rapidă, în timp ce statele din Caraibe și America Centrală – precum Panama, Belize sau Costa Rica – acordă scutiri fiscale pentru pensii și veniturile obținute din străinătate.

În Asia, Thailanda, Malaezia și Filipine atrag tot mai mulți pensionari datorită climei calde pe tot parcursul anului și cerințelor financiare reduse. În Africa, Mauritius se remarcă printr-un sistem fiscal simplu, o societate sigură și un mediu multicultural primitor.

Europa se impune drept cea mai atractivă regiune pentru pensionari, cu 32% dintre toate programele globale de vize dedicate acestei categorii. Continentul excelează prin servicii medicale performante, siguranță și integrare socială, iar statele din sud precum Portugalia, Spania și Grecia adaugă avantajul unei clime blânde și al costurilor de trai rezonabile.