Deși Disneyland a fost mult timp promovat drept „cel mai fericit loc de pe Pământ”, un nou studiu arată că adevărata destinație a stării de bine se află în Europa. Potrivit cercetării realizate de BookRetreats, turiștii care își doresc o vacanță care să le îmbunătățească starea de spirit ar trebui să se îndrepte spre Lisabona, capitala Portugaliei.

Pentru a identifica cea mai fericită destinație din lume, compania a colaborat cu dr. Natalie Dattilo-Ryan, psiholog la Harvard și specialist în fericire holistică. Studiul a analizat 47 de locații turistice populare din întreaga lume, folosind cinci criterii esențiale pentru bunăstare:

nivelul de expunere la lumină solară,

calitatea somnului,

alimentația sănătoasă,

timpul petrecut în natură,

și activitatea fizică regulată.

Rezultatele au arătat că Lisabona excelează la majoritatea acestor capitole, oferind un echilibru ideal între stilul de viață relaxat, clima blândă și accesul facil la natură și marea albastră a Atlanticului.

Lisabona s-a clasat pe primul loc datorită faptului că îndeplinește cu succes mai multe dintre criteriile care contribuie la bunăstare. Capitala Portugaliei este renumită pentru gastronomia sa variată și echilibrată, oferind numeroase opțiuni sănătoase. Aproximativ 10% dintre restaurantele din oraș sunt încadrate în categoria „healthy”, iar prețurile accesibile le fac atractive atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

Un alt punct forte al Lisabonei este accesibilitatea pentru pietoni – orașul poate fi explorat cu ușurință la pas, oferind vizitatorilor ocazia de a descoperi străduțe pitorești, clădiri istorice și priveliști impresionante fără a depinde de transport. În același timp, capitala portugheză beneficiază de numeroase spații verzi și de un climat însorit, cu aproximativ 2.828 de ore de soare pe an, transformând-o într-o destinație perfectă pentru relaxare, stare de bine și energie pozitivă.

Potrivit dr. Natalie Dattilo-Ryan, expunerea la soare, activitatea fizică, alimentația echilibrată și somnul odihnitor favorizează eliberarea așa-numiților „hormoni ai fericirii” – serotonina, dopamina, endorfinele și oxitocina. Acești compuși naturali au un impact direct asupra stării de spirit, a nivelului de energie, a somnului și chiar a digestiei, transformând o vacanță într-o veritabilă terapie de relaxare și reechilibrare pentru corp și minte.

Clasamentul realizat de BookRetreats plasează Lisabona pe primul loc, urmată de Helsinki, Finlanda, iar pe poziția a treia se află Orlando, Florida.

Deși Orlando este cunoscut drept „capitala parcurilor tematice din lume”, găzduind atracții celebre precum Walt Disney World Resort și Universal Orlando Resort, studiul subliniază că farmecul orașului nu se limitează la distracție. Orașul oferă și numeroase spații verzi, cu 148 de parcuri, grădini și zone de recreere, ideale pentru relaxare și activități în aer liber.

Deși Orlando nu excelează la criteriile „alimentatie sănătoasă” și „odihnă de calitate”, orașul compensează prin clima sa însorită, cu peste 2.930 de ore de soare anual, oferind condiții perfecte pentru activități în aer liber.