În cele din urmă, după ce a pus în balanță mai multe lucruri, a alcătuit lista de mai jos care cuprinde continente, culturi și experiențe unice.

Descoperiți selecția sa cu cele mai frumoase țări, publicată de wanderluststorytellers.

Nu mai are nevoie de nicio prezentare, Majoritatea orașelor mari precum Roma, Florența și Veneția sunt locuri pline de viață, cu o arhitectură uluitoare, cu magazine de lux și o bucătărie fără rival. Zonele rurale ale Italiei oferă un ritm mai lent de viață, cu case și peisaje incredibil de frumoase.

Mulți oameni sunt de acord că Noua Zeelandă este o țară din care nu ar mai vrea să plece niciodată. Localnicii sunt prietenoși, iar insulele au o geografie unică și atracții fantastice.

De la Stânca Cashel și Valea Glendalough până la Peninsula Dingle și Abația Muckross, Irlanda are peisaje încântătoare. Oamenii sunt prietenoși, iar mâncarea este delicioasă. Totul îi face pe călători să-și dorească să se întoarcă pe Insula de Smarald.

Cu fiordurile și peisajele desprinse parcă din altă lume, Norvegia se află în fruntea listei pentru mulți călători. Este considerată una dintre cele mai frumoase țări datorită peisajului, localnicilor și siguranței.

Islanda este o destinație în care o călătorie lungă cu mașina este o atracție în sine. Frumusețea sa se dezvăluie în fața ochilor pe măsură ce explorezi mai multe locuri.

Uitați de lumea modernă și faceți un pas înapoi în istorie, în vremea podurilor vechi de piatră și a castelelor antice. Slovenia este țara care îmbină perfect natura și istoria. Călătorii spun că s-au simțit că au fost transportați într-o altă epocă.

Grecia, leagănul civilizației occidentale, oferă un amestec perfect de istorie, locuri unice și farmec mediteranean. Aici veți putea vizita ruine antice, cum ar fi Acropola din Atena sau puteți admira un apus de soare în Santorini. Experimentați viața de noapte din Mykonos sau căutați singurătatea în insulele Ciclade.

Thailanda, cunoscută drept Țara Zâmbetelor, oferă o multitudine de experiențe. De la străzile pline de viață din Bangkok până la plajele liniștite din Phuket și Koh Samui, Thailanda mulțumește toate gusturile.

Thailanda are cele mai frumoase plaje și insule. Explorați ruinele antice din Ayutthaya și Sukhothai sau călătoriți prin junglele luxuriante din Parcul Național Khao Yai.

Mulți oameni s-au mutat în Scoția după ce s-au îndrăgostit de oamenii prietenoși, frumusețea locurilor, pub-urile vechi și dealurile împădurite. Se spune că aceasta este una dintre cele mai bune destinații din lume.

Bucătăria delicioasă a Portugaliei, în special mâncărurile cu fructe de mare, i-au făcut pe mulți călători să se întoarcă a doua sau a treia oară. Pasteis de nata va atrage pe orice iubitor de dulciuri. Țara nu este la fel de plină de turiști ca alte locuri din Europa, așa că este o experiență plăcută pentru cei care urăsc aglomerația.