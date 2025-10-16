Președintele AURSF, Alin Iacob, a reamintit că organizația a semnalat încă din luna iunie posibilele riscuri generate de proiectul legislativ privind pensiile private.

Potrivit acestuia, forma actuală a actului normativ ar aduce modificări semnificative care ar putea diminua drepturile individuale ale participanților și ar favoriza, în schimb, instituțiile financiare implicate în administrarea fondurilor.

„Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) a atras atenția, încă din luna iunie, când proiectul de lege a fost pus pentru prima dată în dezbatere publică, că acesta încalcă drepturile participanților și avantajează industria financiară”, a declarat Alin Iacob.

Organizația a transmis o serie de propuneri de modificare atât Guvernului, cât și Parlamentului, explicând în detaliu motivele pentru care anumite articole ale proiectului nu respectă principiile echității și transparenței.

Reprezentanții AURSF au participat la toate etapele dezbaterilor organizate în comisiile parlamentare de specialitate – trei în Senat și una la Camera Deputaților – pentru a susține punctele de vedere ale consumatorilor.

În cadrul acestor discuții, asociația a pledat pentru o abordare echilibrată care să asigure protejarea contribuțiilor individuale și pentru menținerea unui cadru legal predictibil, în beneficiul celor care economisesc pe termen lung pentru pensie.

Pentru a spori presiunea publică și a aduce mai multă vizibilitate asupra temei, AURSF și Comunitatea Declic au lansat joi o petiție online prin care solicită oprirea procesului de adoptare a legii în forma sa actuală. Inițiativa, intitulată simbolic „Opriți colectivizarea pensiilor private ale românilor”, este destinată tuturor celor afectați de eventualele modificări.

„Împreună cu Comunitatea Declic lansăm astăzi o petiție pentru oprirea colectivizării pensiilor private ale românilor!”, a anunțat Alin Iacob.

Comunitatea Declic, una dintre cele mai active mișcări civice din România, a transmis un mesaj ferm în sprijinul acestei campanii, îndemnând magistrații Curții Constituționale să țină cont de drepturile celor peste nouă milioane de participanți la sistemul de pensii private.

Potrivit organizației, legea ar putea genera o centralizare a fondurilor care contravine principiului contribuției personale și afectează stabilitatea financiară a sistemului.

„Una dintre cele mai importante și mai active voci ale societății civile, Comunitatea Declic, trage un puternic semnal de alarmă și solicită judecătorilor CCR să apere drepturile a peste 9 milioane de participanți în sistemul de pensii private!”, se arată în comunicatul comun.

AURSF a făcut, la rândul său, un apel către membrii și susținătorii săi să se alăture demersului și să semneze petiția, pentru a-și apăra drepturile și economiile.

„AURSF le solicită tuturor membrilor și simpatizanților săi, tuturor celor care vor fi afectați de această lege, să semneze petiția Declic și să se mobilizeze pentru a-și apăra drepturile!”, a transmis Alin Iacob.

Un alt element notabil al zilei este intervenția instituțională a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a decis să sesizeze Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la unele prevederi ale proiectului. Potrivit judecătorilor, anumite articole ar putea fi în contradicție cu dispozițiile Constituției, motiv pentru care au cerut o analiză detaliată din partea CCR.

Această decizie vine în completarea eforturilor societății civile și ar putea influența calendarul de adoptare al legii. O eventuală constatare de neconstituționalitate ar obliga autoritățile să revizuiască textul proiectului, fapt ce ar putea reda încrederea participanților la sistemul privat de pensii.

Mobilizarea simultană a organizațiilor civice și a instituțiilor judiciare arată dimensiunea și importanța dezbaterii publice privind pensiile private – un domeniu esențial pentru securitatea financiară a românilor pe termen lung.