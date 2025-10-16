Din cuprinsul articolului Garda Națională de Mediu aduce dronele în lupta cu poluarea. Controlul din Sintești a demonstrat eficiența noilor tehnologii

Garda Națională de Mediu (GNM) revoluționează controalele împotriva poluării prin utilizarea dronelor achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), echipate cu camere termice și senzori de calitate a aerului.

Noile drone permit monitorizarea în timp real a terenurilor și a instalațiilor suspecte. Datele colectate sunt integrate cu bazele de date ale altor instituții, facilitând depistarea rapidă a ilegalităților. O singură dronă poate înlocui munca unei întregi echipe de comisari, iar imaginile obținute pot fi folosite ca probe în instanța de judecată.

Autoritățile române avertizează că arderile ilegale de deșeuri sau depozitările necontrolate nu mai pot trece neobservate. Prin aceste măsuri, GNM își propune să transforme lupta împotriva poluatorilor într-o acțiune mult mai eficientă, protejând aerul, apele și sănătatea comunităților.

„Şi dacă vrei să dai foc la deşeuri sau să le îngropi pe undeva unde “nu te vede nimeni”, ai grijă. S-ar putea cineva chiar să te privească şi să te înregistreze!”, au transmis reprezentanții GNM prin intermediul Facebook-ului.

Ieri a avut loc primul control la care au fost utilizate aceste echipamente

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat cu o zi în urmă, la Sintești, desfășurarea primului control la care au fost utilizate aceste echipamente, precizând că imaginile colectate vor constitui probe în dosare împotriva celor care comit ilegalități de mediu.

Cei care ne otrăvesc de ani de zile cu arderile ilegale de deșeuri trebuie să suporte consecințele, a avertizat ea. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va prioritiza „lupta împotriva mafiilor care au făcut bani din poluarea aerului și apelor din comunitățile noastre”, a punctat ea.

„Prima acțiune de control realizată cu dronele Gărzii Naționale de Mediu achiziționate prin PNRR, marchează un pas major în lupta împotriva arderilor ilegale de deșeuri. Imaginile captate vor fi folosite ca probe în instanță, iar cei care otrăvesc aerul și apele comunităților noastre vor răspunde în fața legii. Lupta împotriva mafiei care câștigă din aruncarea ilegală a deșeurilor continuă, iar Ministerul Mediului rămâne ferm pe poziție!”, a anunțat ea prin intermediul rețelelor sociale.

La acțiunea din Sintești au participat aproximativ 120 de reprezentanți ai GNM, Jandarmeriei Române și IPJ Ilfov, inclusiv 33 de comisari și zece autoturisme ale GNM, sprijiniți de 67 de lucrători ai IJJ Ilfov și Gruparea de Jandarmi Ploiești. Ba mai mult, au fost implicate două echipaje ale Poliției Rutiere și șase echipaje de Ordine Publică, totalizând 18 polițiști.