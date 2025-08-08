În curând, cerul României ar putea deveni cel mai atent inspector fiscal. Autoritățile pregătesc un plan ambițios prin care vor „vâna” din aer proprietățile care scapă de impozitare sau care au fost ridicate fără aprobările legale.

Noua strategie presupune folosirea dronelor performante, a imaginilor captate din satelit și a tehnicilor moderne de fotogrametrie pentru a depista construcțiile neînregistrate.

Dacă până acum controalele se făceau în principal prin vizite pe teren, viitorul ar putea însemna ca orice acoperiș ridicat fără autorizație să fie observat direct de la sute de metri înălțime.

Datele obținute vor fi centralizate cu ajutorul Centrului Național de Cartografie, iar imaginile surprinse vor putea servi ca probe oficiale pentru sancțiuni și chiar pentru impunerea din oficiu a impozitelor aferente. Practic, o casă „invizibilă” în evidențele fiscale nu va mai rămâne invizibilă și în ochii statului.

Guvernanții dau asigurări că măsura nu va încălca drepturile cetățenilor, fiind aplicată doar cu avizele necesare din partea autorităților care protejează viața privată și datele personale.

Prin această abordare, autoritățile mizează pe reducerea evaziunii fiscale în domeniul imobiliar, dar și pe o creștere a veniturilor la bugetele locale.

Guvernul schimbă strategia în privința veniturilor locale și renunță la implementarea programului „e-Proprietatea”, optând în schimb pentru o majorare directă a taxelor pe proprietăți. Măsura, care aduce o creștere de 70% a impozitelor locale, este văzută de economiști ca o soluție rapidă de a alimenta bugetele primăriilor aflate în dificultate.

Expertul financiar Adrian Negrescu consideră că abandonarea „e-Proprietatea” vine după constatarea faptului că evaluarea impozitelor în funcție de valoarea de piață era imposibil de aplicat fără a provoca un șoc major în rândul populației. În marile orașe, mai ales în zonele centrale, proprietățile ar fi generat impozite chiar și de două-trei ori mai mari decât în prezent, afectând în special pensionarii și familiile cu venituri modeste.

Majorarea cu 70% este, potrivit lui Negrescu, o decizie luată „din pix” pentru a aduce rapid bani în conturile administrațiilor locale. Acestea se confruntă cu lipsa lichidităților după un an 2024 marcat de creșteri salariale și cheltuieli considerate inutile în multe localități.