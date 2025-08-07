A fost publicat un nou set de propuneri legate de taxe și buget, care intră acum în dezbatere publică. Una dintre schimbări este dublarea impozitului pe clădiri construite fără autorizație.

Ministerul Dezvoltării anunță că lucrează la o lege care să ajute primăriile și consiliile locale să aibă mai mulți bani, dar și să reducă cheltuielile. Scopul este ca serviciile publice pentru cetățeni (cum ar fi școlile, spitalele sau transportul public) să fie susținute din banii statului, fără a depăși limitele impuse de Uniunea Europeană privind deficitul bugetar.

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul propune două lucruri principale:

Reducerea cheltuielilor de funcționare ale instituțiilor publice. Creșterea veniturilor locale, adică mai mulți bani colectați din taxe și impozite.

Una dintre modificările importante este legată de impozitul pe clădiri:

Dacă o clădire este construită legal , cu autorizație, atunci impozitul se va calcula pe baza documentelor oficiale din autorizație.

, cu autorizație, atunci impozitul se va calcula pe baza documentelor oficiale din autorizație. Dacă o clădire a fost construită fără autorizație , și nu este mai veche de 1 august 2001, atunci impozitul se va calcula în funcție de suprafața construită.

, și nu este mai veche de 1 august 2001, atunci impozitul se va calcula în funcție de suprafața construită. În plus, pentru aceste construcții fără autorizație, impozitul va fi dublat timp de 5 ani, începând cu anul următor în care autoritățile constată neregula.

Această măsură are rolul de a descuraja construcțiile ilegale și de a aduce mai mulți bani la bugetul local.

Guvernul spune că aceste schimbări au scopul de a clarifica modul în care se calculează impozitul pentru clădiri. Se dorește ca oamenii să respecte legea, iar cei care construiesc ilegal să fie impozitați corect și să fie și penalizați.

Se face mai clară legea privind impozitul pe clădiri, în special în cazurile în care clădirile sunt construite și folosite fără toate actele necesare. Astfel:

Se va plăti impozit nu doar pentru clădirile cu autorizație valabilă, ci și pentru: cele cu autorizație expirată , dacă nu s-a cerut prelungirea; cele construite fără autorizație , dacă autoritățile le descoperă până la 31 decembrie a anului anterior.



Scopul este ca toate clădirile – legale sau ilegale – să fie evidențiate și impozitate corect, pentru a crește disciplina fiscală și urbanistică.

Ce se întâmplă cu clădirile neterminate sau construite parțial fără acte complete?

Dacă o clădire e finalizată doar parțial și nu are autorizație valabilă, trebuie declarată pe baza unui proces-verbal de recepție parțială , care arată cât s-a construit.

, care arată cât s-a construit. Dacă proprietarul construiește pe cont propriu (în regie proprie) , trebuie să anunțe primăria.

, trebuie să anunțe primăria. Astfel, chiar și clădirile neterminate sau fără acte complete vor fi impozitate corect.

Important pentru toți proprietarii:

Toate clădirile trebuie declarate, inclusiv cele construite fără autorizație sau cu nereguli.

Dacă nu sunt declarate la timp, impozitul va fi mărit cu 30% la fiecare 6 luni de întârziere.

Autoritățile vor putea verifica clădirile nu doar la fața locului, ci și prin imagini din satelit, drone sau alte tehnologii moderne. Aceste imagini pot fi folosite ca dovezi pentru a aplica amenzi sau taxe, în special în cazul clădirilor construite ilegal sau nedeclarate.

Instituțiile din domeniul urbanismului și al taxelor vor colabora mai bine. Ele vor face schimb automat de informații despre autorizațiile de construire – cum ar fi dacă sunt valabile, ce suprafață are clădirea, din ce materiale e construită etc. Astfel, impozitul se va calcula corect, fără greșeli și fără prea multă birocrație.

Toate aceste schimbări au ca scop: