Depozitele, grajdurile, garajele și orice alte clădiri construite ilegal vor putea fi identificate cu ajutorul dronelor și al altor tehnologii moderne. Proprietarii depistați vor fi obligați să plătească un impozit majorat cu 100% pentru o perioadă de cinci ani, începând cu anul următor constatării neregulii.

Pentru construcțiile realizate cu autorizație de construire, valoarea de impozitare se va calcula pe baza informațiilor exacte din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea de emitere a autorizației și proiectul tehnic anexat. Scopul este stabilirea impozitului în funcție de date concrete, evitând interpretările sau estimările arbitrare.

În cazul construcțiilor fără autorizație, cu excepția celor edificate înainte de 1 august 2001, impozitul va fi calculat în funcție de suprafața clădirii executate.

Pentru aceste situații se va aplica o majorare de 100% a impozitului timp de cinci ani, măsură menită să descurajeze ridicarea de clădiri ilegale și să crească veniturile la bugetele locale.

Printre principalele schimbări se numără clarificarea modului de calcul al impozitului pentru clădirile cu autorizație, reglementarea impozitării celor construite ilegal, inclusiv a celor ridicate cu autorizație expirată, și introducerea obligației de declarare a clădirilor neterminate.

Clădirile finalizate parțial, fără prelungirea autorizației, vor fi declarate pe baza unui proces-verbal de recepție parțială care atestă stadiul fizic și suprafața construită. În cazul lucrărilor realizate în regie proprie, proprietarii vor notifica autoritatea locală.

Toate clădirile, inclusiv cele ilegale sau ridicate cu nerespectarea autorizației, trebuie declarate pentru stabilirea impozitului. Nedeclararea acestora atrage majorări succesive ale impozitului cu 30% la fiecare șase luni de întârziere.

Inspectorii vor putea utiliza imagini satelitare, drone și alte tehnologii pentru identificarea clădirilor fără autorizație sau nedeclarate. Aceste imagini vor putea fi folosite ca probe pentru aplicarea sancțiunilor fiscale și disciplinare.

De asemenea, structurile specializate din urbanism și fiscalitate vor colabora pentru transmiterea automată a datelor privind autorizațiile de construire, valabilitatea acestora și caracteristicile tehnice ale clădirilor, în vederea calculării corecte a impozitelor și reducerii birocrației.

Modificările vor fi corelate și cu Legea nr. 50/1991, pentru ca datele legate de autorizațiile de construire și detaliile tehnice ale clădirilor să fie transmise direct către autoritățile fiscale. Scopul general este creșterea transparenței, întărirea controlului și asigurarea unei evidențe clare a tuturor construcțiilor, inclusiv a celor ilegale sau parțiale.