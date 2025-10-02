Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania și una dintre cele mai mari instituții financiare din Republica Moldova, a finalizat achiziția Microinvest, una dintre principalele companii de microfinanțare din țară. Tranzacția, care a început în aprilie 2025 prin semnarea acordului la Chișinău, a primit toate aprobările necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere, marcând un pas important în consolidarea ecosistemului financiar al Victoriabank și în extinderea regională a Grupului Banca Transilvania.

Microinvest va păstra modelul său de business și guvernanța corporativă, continuând să funcționeze ca entitate independentă. În același timp, colaborarea cu Victoriabank și cu Grupul BT va permite valorificarea sinergiilor în domeniul produselor și serviciilor complementare, digitalizării, transferului de bune practici și implementării de inițiative comune de educație financiară și incluziune socială.

„Această abordare duală – autonomie și colaborare – va permite Microinvest să își consolideze poziția de lider pe piața microfinanțării din Moldova, contribuind în același timp la obiectivele regionale ale Grupului Banca Transilvania”, au declarat reprezentanții Victoriabank.

Prin această achiziție, Grupul Banca Transilvania deține acum două companii de top în domeniul microfinanțării: BT Mic în România și Microinvest în Republica Moldova, consolidând astfel capacitatea grupului de a susține antreprenorii și micii întreprinzători în regiune.

Microinvest are o experiență de 22 de ani pe piața moldovenească, deservind peste 46.000 de clienți prin cele 17 sedii și aproape 400 de angajați. Compania este recunoscută pentru angajamentul său față de standardele ESG, fiind singura instituție financiară din Republica Moldova care a obținut certificarea GOLD pentru protecția clienților, un semn al relațiilor transparente și de înaltă calitate cu beneficiarii serviciilor sale.

Pentru evaluarea, pregătirea și finalizarea tranzacției, Victoriabank a beneficiat de consultanță juridică și fiscală din partea firmelor Filip & Company, PwC și Vernon | David și Asociații, precum și de expertiza echipei Grupului Banca Transilvania în domeniul achizițiilor și fuziunilor.

Această achiziție marchează un pas strategic în dezvoltarea unei rețele regionale de servicii financiare integrate, care vizează atât creșterea sustenabilă a afacerilor locale, cât și consolidarea incluziunii financiare în Republica Moldova și în regiune.