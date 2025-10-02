Joi, ministrul Ionuţ Moşteanu a subliniat că Legea Apărării Naţionale reprezintă un pas esenţial pentru întărirea sistemului naţional de apărare, definind clar atribuţiile MApN în coordonarea şi integrarea tuturor forţelor implicate în protecţia teritoriului naţional, într-o abordare unitară şi coerentă.

Ministrul a explicat că actuala lege, datând din 1994, nu mai reflectă evoluţiile semnificative prin care România a trecut de atunci: aderarea la NATO şi la Uniunea Europeană, precum şi schimbările legislative succesive. Prin urmare, era necesară o lege nouă care să integreze toate aceste modificări într-un cadru coerent şi unitar.

”Proiectul Legii Apărării Naţionale este o necesitate a Armatei Române, a sistemului naţional de Apărare, pentru că Legea Apărării Naţionale e o lege din 94, de atunci s-au schimbat foarte multe cu România, s-au schimbat nişte lucruri în bine, de atunci am devenit membri NATO, am devenit membri UE, subsecvent apoi s-au modificat diverse proiecte şi diverse legi, însă era nevoie de o lege nouă, care să cuprindă toate aceste modificări într-un concept unitar. Asta s-a întâmplat acum, avem această lege în care sunt şase instituţii iniţiatoare şi şase instituţii avizatoare. S-a muncit foarte mult în ultimii doi ani, a fost foarte multă dezbatere, foarte multă muncă interinstituţională şi le mulţumesc celor care au contribuit la acest lucru”, a spus ministrul după şedinţa de Guvern.

Legea prevede, de asemenea, aplicarea principiului conducerii unice și coordonării între instituții la nivel strategic, adaptată diferitelor stări constituționale: în situații de urgență, rolul revine MAI, iar în caz de asediu, agresiune armată, mobilizare sau război, responsabilitatea revine MApN.

Ministrul Moşteanu a explicat că legea stabilește baza legală internă pentru aplicarea deciziilor luate în organizațiile internaționale din care România face parte.

Ea instituie mecanisme clare de cooperare între instituțiile naționale cu rol în apărare, permite o reacție progresivă și adaptată la nivel intern și reglementează modul în care aceste instituții colaborează cu partenerii și aliații externi, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale.