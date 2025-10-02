Din cuprinsul articolului Dronele care zboară în spaţiul aerian european pot fi distruse

La summitul Comunităţii Politice Europene de la Copenhaga, preşedintele Emmanuel Macron a pledat joi pentru întărirea controalelor tradiţionale asupra spaţiului aerian şi pentru respectarea procedurilor consacrate în gestionarea ameninţărilor reprezentate de aeronavele fără pilot.

”Dronele care ne încalcă teritoriile îşi asumă riscuri. Ele pot fi distruse. Vom face ceea ce avem de făcut pentru a ne apăra integritatea”, a dat el asigurări.

Emmanuel Macron a făcut această declaraţie pe fondul unor tensiuni crescânde dintre Europa şi alianţa NATO, în condiţiile în care Rusia este acuzată că a penetrat repetat spaţiul aerian european prin aeronave şi drone în ultimele săptămâni.

Macron consideră că, în ciuda acţiunilor sale militare, Rusia rămâne departe de a-şi atinge scopul central în conflictul declanşat în Ucraina.

”Ei nu au schimbat regimul ucrainean şi nu au cucerit Ucraina în trei săptămâni. Nu, Rusia nu câştigă. Nu, Ucraina nu pierde”, subliniază şeful statului francez.

Miercuri, Macron a subliniat că Europa se află într-un adevărat duel cu Rusia și că este esenţial să-şi menţină fermitatea, fără a arăta cea mai mică vulnerabilitate.

Macron a criticat Rusia drept un actor internaţional recurent agresiv: implicându-se în alegeri străine, multiplicând atacuri cibernetice, declanşând războiul din Ucraina, ameninţând cu arme nucleare şi perturbând în prezent traficul aerian european.

Pericolul reprezentat de drone a depăşit demult contextul relaţiilor cu Rusia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, la sosirea la summitul Comunităţii Politice Europene, că pericolul reprezentat de drone a depăşit demult contextul relaţiilor cu Rusia și că un sistem de apărare împotriva acestora ar putea fi funcţional în doar câteva luni.

„În acest moment vorbim de o schiţă a unui plan de acţiune. Mai întâi o să avem planul de acţiune şi după aceea eventuali lideri care să coaguleze. Există nuanţe în discuţie, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia, pentru că aţi văzut evenimente care s-au întâmplat la aeroporturi. Nu am văzut drone care au parcurs din Rusia sau din Belarus până la respectivul aeroport. Este o ameninţare cu care ne confruntăm în momentul ăsta şi chiar dacă au fost nuanţe pe discuţia asta, se merge pe conceptul ăsta”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a precizat că problema apărării împotriva dronelor a figurat şi pe agenda discuţiilor informale de miercuri ale Consiliului European. Sistemul anti-dronă, iniţiat de Comisia Europeană, a fost analizat timp de câteva ore, abordând diferite aspecte şi detalii tehnice ale implementării sale.

Vor fi definitivate în curând măsurile concrete pentru punerea în aplicare a proiectului, iar discuţiile vizează atât sursele de finanţare, cât şi aria de acoperire: dacă sistemul anti-dronă ar trebui să asigure protecţia exclusiv a flancului estic al NATO sau să includă şi sudul alianţei.