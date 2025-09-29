O publicație maghiară, recunoscută pentru viziunile sale conservatoare și pentru susținerea guvernului lui Viktor Orbán, susține că Ucraina ar putea recurge la atacuri „sub steag fals” vizând centre logistice din România și Polonia, cu scopul de a atrage NATO în conflict.

Conform unor surse apropiate guvernului lui Viktor Orbán, presupusă acțiune a Ucrainei urmărește să determine implicarea directă a NATO în conflict.

Informația a fost răspândită aproape în același timp de două canale diferite: un articol nesemnat pe site-ul maghiar PestiSrácok, care menționa „speculații circulând pe Telegram”, și o intervenție publică a Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Conform articolului apărut pe PestiSrácok, Serviciul de Securitate al Ucrainei ar plănui să lanseze din vestul țării drone rusești pentru a viza hub-uri logistice strategice din România și Polonia, folosite pentru distribuția armamentului.

Autorul avansează ipoteza că Ucraina ar putea recurge la atacuri „sub steag fals” asupra centrelor logistice din România și Polonia pentru a atrage NATO în conflict, menționând această variantă ca speculație, fără a oferi dovezi solide.

Amintind de metodele clasice de război informațional, unele voci susțin că administrația prezidențială de la Kiev ar putea orchestra o campanie mediatica — atât la nivel intern, cât și extern — menită să atribuie Moscovei atacuri îndreptate împotriva unor teritorii membre NATO.

Informația a fost preluată și amplificată rapid de presa rusă, în timp ce Maria Zaharova a acuzat Ucraina de încercarea de a instiga un conflict între Rusia și NATO.

Pe rețelele sociale, inclusiv pe platforme controlate de surse rusești, au apărut mesaje care insinuază că Ucraina ar fi orientat deliberat dronele către Polonia, postările adunând în total aproximativ 30 de milioane de vizualizări.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat luni că forțele sale armate au cucerit Shandryholove, un sat din regiunea estică Donetsk.

Afirmația nu a putut fi verificată în mod independent.

În ultimele luni, Rusia a avansat lent, dar constant, în estul țării — zona cunoscută și sub numele de Donbas. Totuși, nu deține încă controlul complet asupra Donetsk, una dintre cele două regiuni-cheie din zonă.

