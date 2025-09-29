Conform Eurostat, în perioada aprilie-iunie 2025, sursele regenerabile au reprezentat 54% din producția netă de electricitate a Uniunii Europene. Această pondere depășește nivelul de 52,7% înregistrat în același trimestru din 2024 și confirmă trendul ascendent al tranziției energetice europene.

Principala contribuție la această creștere a venit din partea energiei solare, care a generat 122.317 GWh în trimestrul doi, reprezentând 19,9% din mixul energetic european.

Momentul definitoriu a fost luna iunie 2025, când energia solară a ajuns la 22% din producția totală, depășind energia nucleară (21,6%).

În același clasament, energia eoliană a avut o pondere de 15,8%, hidrocentralele 14,1%, iar gazele naturale 13,8%. Această evoluție marchează o schimbare istorică, plasând pentru prima dată energia solară pe primul loc în topul surselor de electricitate din UE.

Datele Eurostat arată diferențe majore între statele membre. Cele mai ridicate ponderi ale energiei regenerabile în producția națională s-au înregistrat în:

Danemarca – 94,7%

Letonia – 93,4%

Austria – 91,8%

Croația – 89,5%

Portugalia – 85,6%

De asemenea, state precum Estonia, Suedia, Lituania, Germania, Luxemburg și România au atins niveluri între 60% și 80%. La polul opus, cele mai scăzute ponderi s-au înregistrat în Slovacia (19,9%), Malta (21,2%) și Cehia (22,1%), ceea ce arată că unele țări se confruntă încă cu dificultăți majore în procesul de tranziție energetică.

În 15 state membre ale Uniunii Europene, ponderea energiei regenerabile în producția totală a crescut în trimestrul doi din 2025.

Cele mai mari avansuri au fost înregistrate în Luxemburg, cu un plus de 13,5 puncte procentuale, și Belgia, cu 9,1 puncte. În ambele cazuri, extinderea capacităților fotovoltaice a reprezentat principalul motor al creșterii.

În ceea ce privește structura generală a producției de energie regenerabilă din Uniunea Europeană, energia solară a reprezentat 36,8% din total, urmată de energia eoliană cu 29,5% și cea hidro cu 26%.

Combustibilii regenerabili au contribuit cu 7,3%, iar energia geotermală cu 0,4%. Aceste date arată o diversificare clară a mixului energetic, însă și o dependență tot mai mare de condițiile meteorologice, în special în ceea ce privește soarele și vântul.