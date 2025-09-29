Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat că, în calitate de mamă și bunică, înțelege temerile părinților privind expunerea copiilor la mediul online.

Ea a precizat că va fi creat un grup de experți care să analizeze măsurile potrivite pentru o eventuală reglementare la nivel european. În acest proces vor fi consultați părinți, profesori și chiar tineri.

„Va fi creat un grup de experți pentru a evalua ce măsuri sunt potrivite la nivelul Uniunii Europene”, a precizat șefa Comisiei.

Mai multe state membre, precum Franța, Grecia și Spania, s-au pronunțat deja în favoarea limitării accesului copiilor la rețele sociale. Danemarca, care deține președinția Consiliului UE, a anunțat că tema va fi tratată ca o prioritate.

Dincolo de Europa, Australia a mers mai departe și a interzis deja accesul copiilor sub 16 ani pe platformele de social media.

Marile companii de social media au atras atenția că o astfel de interdicție ar putea avea consecințe semnificative, atât în ceea ce privește modul de funcționare al platformelor, cât și relația acestora cu utilizatorii. Deocamdată, discuțiile la nivel european rămân la stadiul de analiză și consultare.

Psihologul clinician Rebeca Bondoc a explicat că rețelele sociale pot avea un impact major asupra copiilor, care nu sunt pregătiți emoțional sau psihologic să gestioneze conținutul online.

Ea a subliniat că lipsa de discernământ îi face vulnerabili în fața persoanelor rău intenționate și le pune în pericol siguranța. În plus, utilizarea excesivă poate duce la tulburări de concentrare și la o dezvoltare distorsionată a personalității.

„Un alt impact este asupra modului în care li se dezvoltă identitatea, pentru că pe social media văd un anumit tipar pe care încearcă să-l imite și ajung să nu mai știe cine sunt ei”, a adăugat psihologul, potrivit ziare.com.

Specialista a atras atenția că, în cazul în care accesul copiilor ar fi interzis până la o anumită vârstă, procesul de adaptare nu ar fi simplu. Copiii ar putea resimți frustrare, iritabilitate sau chiar furie. Totuși, sprijinul adulților – părinți, bunici sau profesori – va fi esențial pentru ca aceștia să găsească alternative sănătoase și să redescopere interacțiunile autentice din viața de zi cu zi.