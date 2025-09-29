Managerii din diverse sectoare economice estimează că „Prețurile în industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul și servicii vor crește în următoarele trei luni”, potrivit tendințelor prezentate luni de Institutul Național de Statistică (INS) pentru perioada septembrie-noiembrie.

În industria prelucrătoare, liderii de business anticipează o „relativă stabilitate a producției, reflectată printr-un sold conjunctural de 3,5%”. În ceea ce privește forța de muncă, se estimează menținerea „stabilității numărului de salariați (sold conjunctural -4,1%)”. În paralel, prețurile produselor industriale sunt așteptate să urmeze o „tendință ascendentă, indicată printr-un sold conjunctural de 35,3%”, ceea ce ar putea reflecta o presiune inflaționistă moderată în sector.

Sectorul construcțiilor se confruntă cu perspective mai puțin optimiste. Managerii preconizează că „volumul producției va avea o tendință descendentă în următoarele trei luni (sold conjunctural -8,8%)”, în timp ce numărul angajaților va înregistra o scădere ușoară, cu un „sold conjunctural -6,8%”. Totuși, „prețurile lucrărilor de construcții să urmeze o traiectorie ascendentă reflectată printr-un sold conjunctural de +48,7%”, ceea ce indică o creștere semnificativă a costurilor pentru clienți.

Comerțul cu amănuntul se pregătește pentru o „scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -8,4%”, însă angajatorii estimează un „avans moderat al numărului de salariați (sold conjunctural +10,5%)”. În ceea ce privește prețurile, majoritatea respondenților prevăd „majorӑri de preţuri” (47,4%), în timp ce doar 1,5% consideră că acestea vor scădea, rezultând un „sold conjunctural de 45,9%”.

Sectorul serviciilor indică o „relativă stabilitate” a cifrei de afaceri, cu un „sold conjunctural de -2,1%”. Numărul angajaților va rămâne aproape neschimbat, cu un „sold conjunctural de -2,8%”. În schimb, „prețurile de vânzare sau de facturare se anticipeazӑ cӑ vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de +27,6%”.

Analiza datelor sugerează că, deși creșterea prețurilor este o constantă în toate sectoarele, evoluția producției și a numărului de angajați diferă semnificativ între industrii. Industria prelucrătoare și serviciile se mențin relativ stabile, în timp ce construcțiile și comerțul cu amănuntul se confruntă cu presiuni mixte, ceea ce ar putea avea implicații pentru politicile economice și pentru planificarea bugetară în lunile următoare.