În prima jumătate a anului 2025, volumul lucrărilor de construcții din România a înregistrat o creștere semnificativă de 6,5% față de aceeași perioadă a anului anterior, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Această expansiune a fost determinată în principal de majorarea puternică a lucrărilor de reparații, care au crescut cu 14,5% ca serie brută. În același timp, lucrările de construcții noi au avansat cu 17%, iar lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 7,2%.

Pe tipuri de construcții, s-au înregistrat creșteri semnificative la construcțiile inginerești (+22,7%) și la clădirile nerezidențiale (+6,6%), în timp ce construcțiile rezidențiale au avut o creștere mai modestă de 2,2%. Aceste date sugerează o activitate intensificată în domeniul infrastructurii și al clădirilor nerezidențiale, reflectând o posibilă expansiune economică și o cerere crescută în aceste sectoare.

În luna iunie 2025, comparativ cu aceeași lună a anului anterior, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 5,4% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Această creștere a fost susținută în principal de lucrările de reparații capitale, care au înregistrat o expansiune remarcabilă de 35,1%. În același timp, lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 4,3%, iar lucrările de construcții noi au avansat cu 1,9%.

Această tendință ascendentă în sectorul construcțiilor poate fi interpretată ca un semnal pozitiv pentru economie, indicând o activitate economică susținută și o cerere continuă în domeniul construcțiilor. Cu toate acestea, este important de monitorizat evoluția acestui sector în lunile următoare pentru a evalua sustenabilitatea acestei creșteri și impactul său asupra economiei în ansamblu.

Potrivit specialiștilor în economie, majorarea lucrărilor de reparații și întreținere reflectă atât nevoia de modernizare a infrastructurii existente, cât și tendința investitorilor de a menține în stare bună clădirile și facilitățile existente. Aceștia atrag atenția că, pe termen lung, menținerea acestei dinamici va depinde de fondurile disponibile pentru investiții publice și private, dar și de stabilitatea prețurilor materialelor de construcții.