Izolarea termică a unui apartament pe fațada exterioară aduce avantaje atât iarna, cât și vara, însă fiind o lucrare care afectează întregul imobil, trebuie respectate anumite norme legale. Am verificat când este necesară autorizația și ce prevede legislația în acest sens.

Izolarea exterioară presupune aplicarea unui strat de material termoizolant, de obicei polistiren expandat sau vată minerală, direct pe fațada clădirii. Acest strat are rolul de a menține temperatura plăcută vara, iar iarna reduce pierderile de căldură.

Procesul include curățarea și repararea pereților exteriori, fixarea materialelor cu adeziv și dibluri, aplicarea unui strat de armare cu plasă și finisarea cu tencuială decorativă sau vopsea. Fiind o lucrare complexă, izolarea exterioară a apartamentului este, de fapt, o intervenție asupra fațadei blocului. Din punct de vedere legal, fațada este parte comună a clădirii, iar lucrarea este tratată ca o intervenție de construcție sau reabilitare.

De aceea, izolarea exterioară intră sub incidența legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Orice lucrare care modifică structura sau aspectul clădirii necesită autorizație, cu câteva excepții.

Legea prevede că unele lucrări pot fi efectuate fără autorizație dacă nu afectează structura de rezistență și nici aspectul arhitectural al clădirii. În practică însă, izolarea exterioară modifică fațada – grosimea, textura și, adesea, culoarea acesteia. De aceea, autorizația de construire este obligatorie.

Primăriile pot solicita autorizație chiar și pentru izolarea unui singur apartament, argumentând că „fațada este schimbată, deci afectată, iar uniformitatea blocului nu mai este menținută”. Unele autorități permit ca lucrarea să fie considerată „reparații” doar dacă materialul folosit păstrează aceeași culoare și aspectul fațadei nu se schimbă semnificativ. Aceste situații sunt rare și se aplică mai ales pentru case cu cel mult trei niveluri.

Obținerea autorizației garantează siguranța lucrării, fiind verificată din punct de vedere tehnic și urbanistic. De asemenea, proprietarul are certitudinea că nu va fi sancționat, poate accesa programe de finanțare pentru reabilitare termică și are documentația necesară în caz de litigii sau probleme cu vecinii.

Ce este permis fără autorizație

Legea permite executarea unor lucrări minore de întreținere fără autorizație, cu condiția să nu modifice aspectul clădirii și să nu fie vorba despre imobile protejate sau monumente istorice.

Unii proprietari aleg să facă izolarea exterioară pe cont propriu, fără autorizație și fără acordul asociației de proprietari. În acest caz, lucrarea este considerată neautorizată. Amenzile pot varia între câteva mii și câteva zeci de mii de lei, iar autoritatea locală poate dispune refacerea sau desființarea lucrării.

Proprietarul poate fi tras la răspundere pentru daune provocate vecinilor, de exemplu dacă izolarea neconformă produce infiltrații sau desprinderi de material de pe pereți. În plus, apartamentele cu lucrări neautorizate pot întâmpina probleme la vânzare sau cu asiguratorii și nu sunt eligibile pentru programele de finanțare guvernamentale sau europene.

Când întreaga asociație de proprietari participă la un program de reabilitare termică, autorizația se obține pentru întreg blocul, iar lucrările individuale sunt acoperite de aceasta.