Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că hotărârea pe care o va lua Curtea Constituțională săptămâna viitoare, pe 8 octombrie, este extrem de importantă. Dacă proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților ar fi declarat neconstituțional, România ar transmite un „semnal foarte prost”, atât în plan intern, cât și la nivel european.

Florin Manole a reamintit că premierul, dar și alți lideri politici, au atras atenția asupra consecințelor posibile asupra PNRR. El a arătat că, în cazul în care Curtea ar respinge proiectul, există totuși timp pentru revenirea cu o nouă propunere legislativă care să îndeplinească cerințele constituționale și să permită deblocarea banilor europeni.

„Deja s-au exprimat în legătură cu subiectul acesta, adică al semnalului și al valorii semnalului în societate, dar nu numai, și la Comisia Europeană, apropo de PNRR, s-au exprimat și premierul, am mai văzut că și Kelemen Hunor, probabil că și mulți alții. Dar ar fi un semnal foarte prost. Eu sper să nu se întâmple așa ceva, dar și dacă s-ar întâmpla ca și Curtea Constituțională să considere proiectul ca având probleme de constituționalitate, încă rămâne timp pentru a reveni cu un nou proiect, astfel încât să încercăm să nu pierdem banii din PNRR, pentru că dincolo de subiectul de echitate socială, care e important, dincolo de încărcătura politică a acestei teme, care este și ea extrem de mare și de importantă, este și această parte, poate mai puțin interesantă public, dar extrem de importantă pentru buget, să luăm banii aceia din PNRR, mai ales că suntem într-o perioadă economică, într-o perioadă bugetară dificilă. Așadar, avem nevoie de toți banii și obiectivul Ministerului Muncii este să nu rateze banii din PNRR, nici în legătură cu jalonul acela”, a declarat ministrul pentru Libertatea.

Întrebat dacă Guvernul are în vedere continuarea reformei și pentru alte categorii care beneficiază de pensii de serviciu, precum personalul din aviația civilă, funcționarii parlamentari sau angajații Curții de Conturi, Florin Manole a explicat că aceste chestiuni au fost deja reglate.

Modificările aplicate au dus la creșterea vârstei de pensionare și la ajustarea formulelor de calcul. Ministrul a punctat că, în prezent, legislația în vigoare este considerată acceptabilă și de Comisia Europeană, în contextul jaloanelor asumate prin PNRR.

Florin Manole a arătat că nu există motive pentru reluarea dezbaterii în cazul militarilor, unde regulile au fost stabilite în 2023.

„Teoretic, astăzi când vorbim, legislația pentru pensiile de serviciu este în vigoare, cu excepția magistraților. Acest lucru înseamnă că a crescut vârsta de pensionare, că s-au reglat problemele. Eu cred că dacă avem ceva în vigoare, dacă avem ceva considerat în regulă și de către Comisia Europeană în contextul jalonului pentru pensii din PNRR, nu ar trebui să mai intervenim acolo. Pentru că, încă o dată, lucrurile sunt clare. Pe de altă parte, ca să dau doar un exemplu punctual, nu văd de ce să mai producem agitație în anumite grupuri profesionale, de exemplu militari. De ce am redeschide discuția despre ei atât timp cât discuția este închisă. Lucrurile au fost reglate în 2023. Așadar, ce a rămas de închis la jalonul cu pensii speciale este partea de pensii ale magistraților”, a mai declarat Florin Manole.

Potrivit ministrului, subiectul care trebuie rezolvat urgent este cel al pensiilor magistraților, care reprezintă o parte esențială din jalonul privind pensiile speciale din PNRR.

Manole a insistat că obiectivul principal al Ministerului Muncii este să evite pierderea fondurilor europene și să găsească o soluție legislativă conformă, indiferent de decizia Curții Constituționale.