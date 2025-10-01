Senatul a adoptat proiectul de lege care modifică regulile privind retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii. Românii își vor putea retrage doar 30% din suma acumulată, restul urmând să fie plătit în tranșe lunare timp de opt ani. Valoarea fiecărei tranșe nu va putea fi mai mică de 1.251 lei, echivalentul pensiei minime aflate în plată.

Proiectul introduce o excepție importantă: pacienții diagnosticați cu cancer vor putea retrage întreaga sumă acumulată într-o singură tranșă, la cerere.

Analistul economic Adrian Negrescu a comentat această prevedere, spunând că ea ridică semne de întrebare legate de discriminarea altor categorii de bolnavi cronici care au și ei nevoie urgentă de tratament.

Negrescu a explicat că românii nu ar trebui să se bazeze foarte mult pe pensia din Pilonul II, întrucât, în cele mai multe cazuri, suma nu va depăși 6.000–7.000 de euro. El a atras atenția că acești bani nu pot garanta o viață confortabilă la bătrânețe și că, pentru o siguranță financiară reală, oamenii ar trebui să înceapă să economisească din timp în alte forme de economisire.

„Ne așteptam la aceste modificări. Ne așteptam ca într-adevăr regulile să se schimbe, pentru că nu vorbim de un depozit bancar, vorbim de un fond de pensii, unde într-adevăr faci plăți lunar, ca la finalul perioadei active să primești o pensie lunară, așa cum o primești și pe Pilonul I, că doar nu-ți dă statul toți banii pe care ar trebui să-i primești din pensia de la stat. Un mare semn de întrebare este legat de prevederea privind posibilitatea ca bolnavii de cancer să-și ridice toți banii odată. Oare de ce numai ei și nu și alți bolnavi cronici care au nevoie de tratament? Cert este, și cred că românii trebuie să înțeleagă, că nu trebuie să se bazeze foarte mult pe acest Pilon II, pentru că, în majoritatea cazurilor, această pensie nu va reprezenta mai mult de 6.000- 7.000 de euro ca volum de plată atunci când veți ieși la pensie”, a declarat Negrescu la RFI.

Analistul consideră că prevederea privind pacienții oncologici creează o discriminare între bolnavi. În opinia sa, regulile ar trebui să fie aceleași pentru toți, indiferent de afecțiune. El a subliniat că această diferențiere ar putea chiar să fie contestată la Curtea Constituțională, pentru că pune pacienții în situații inegale.

„Din punctul meu de vedere, se creează o discriminare între bolnavii grav în România din perspectiva bolii de care suferă. Nu cred că trebuia să ajungem la astfel de situații. Pur și simplu trebuiau să fie aceleași reguli pentru toată lumea, indiferent de boala de care suferă”, consideră analistul.

Negrescu a precizat că fondurile de pensii private reprezintă unul dintre principalii investitori în titlurile de stat, iar Guvernul are nevoie de aceste resurse pentru a-și acoperi cheltuielile.

Din acest motiv, retragerile masive nu pot fi permise, întrucât ar destabiliza sistemul. El a subliniat că aceste fonduri nu sunt echivalente cu un depozit bancar și că ele trebuie gestionate pe termen lung.

„Guvernul are nevoie de bani pentru a-și face cheltuielile, iar titlurile de stat reprezintă una dintre principalele surse de finanțare. Ghiciți cine este cel mai mare investitor în titlurile de stat? Bineînțeles, fondurile de pensii private, cele care susțin indirect, practic, funcționarea statului român. Dacă acest sistem s-ar prăbuși, din păcate, statul ar rămâne cu mari probleme de finanțare. Din această perspectivă, cred că soluția pentru statul român este să găsească surse alternative și să nu se mai bazeze atât de mult pe aceste fonduri private de pensii, care, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă libertatea de a investi în ce își doresc ele, în așa fel încât să ne ofere nouă, contribuabililor, un randament mai bun, care măcar să bată inflația. Gândiți-vă și faceți un exercițiu foarte simplu: avem o inflație de 10% și gândiți-vă cât mai reprezintă banii ăștia din Pilonul II acumulați în conturile noastre. Aproape nimic. Extrapolați la 10 ani de acum încolo și veți vedea că, chiar dacă scriptic vom avea mai mulți bani, în realitate valoarea banilor pe care îi vom aduna în Pilonul II va fi mai mică decât ceea ce estimăm”, a mai spus Adrian Negrescu.

Analistul a confirmat că sumele din Pilonul II, III și IV pot fi moștenite, ceea ce reprezintă un avantaj pentru contribuabili. Totuși, pentru cei cu salarii mici, cuantumul total la finalul carierei va fi modest.

În cazul celor care acumulează sub 3.500 de lei, retragerea integrală va fi posibilă, dată fiind valoarea redusă a sumelor, ceea ce nu afectează stabilitatea fondurilor.

„Da, cu siguranță pot fi moșteniți și ăsta e un lucru pozitiv faptul că măcar lași ceva copiilor dacă ți se întâmplă ceva în viață. Nu știu ce sume vor fi. V-am zis, în funcție de fiecare ce contribuții are. Cei care au salarii mici, salariul minim pe economie, nu vor încasa mai mult de 6000- 7000 mii de euro la finalul perioadei active. Mai mult decât atât, cei care vor acumula până în 3.500 de lei vor putea extrage toți banii odată. Și ăsta e un lucru pozitiv, pentru că sumele sunt atât de mici încât nu afectează foarte mult stabilitatea fondurilor de pensii”, explică analistul.

Proiectul de lege va merge acum la Camera Deputaților, forul decizional. Negrescu a subliniat că problema excepțiilor pentru anumite categorii de bolnavi trebuie clarificată, pentru a evita discriminările. El a avertizat că doar o reglementare unitară poate asigura corectitudine și transparență în aplicarea noilor reguli.