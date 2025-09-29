Proiectul de lege aflat luni pe masa senatorilor prevede modificări majore în ceea ce privește accesul la sumele acumulate în Pilonul II și III de pensii. Conform formei adoptate, participanții vor putea retrage la pensionare cel mult 30% din bani sub formă de plată unică. Restul, adică 70%, va fi virat în tranșe lunare, pentru o perioadă de maximum opt ani.

Senatorii au introdus însă o excepție clară: pacienții diagnosticați cu cancer vor avea dreptul să solicite întreaga sumă într-o singură tranșă. Amendamentul a fost prezentat în Comisia pentru Buget și a primit susținere în plen.

„În felul acesta, pentru a le crește calitatea vieții, își pot asigura cele mai bune tratamente și pot avea o șansă în plus să câștige lupta cu boala”, a declarat în plen senatoarea Nicoleta Pauliuc, una dintre inițiatoarele modificării.

În ședințele comisiei, PSD a propus extinderea excepției și pentru pacienții cu afecțiuni cronice grave – cardiovasculare, renale sau hepatice. Propunerea a stârnit dispute între parlamentari, mai ales din partea senatorilor AUR, care au întrebat de ce doar bolnavii oncologici sunt exceptați.

Reprezentanții Ministerului Sănătății au explicat că nu există criterii medicale clare care să stabilească un cadru pentru toate bolile cronice, iar aplicarea unei astfel de măsuri ar genera un număr foarte mare de excepții.

În final, amendamentul a fost respins: doar patru voturi au fost „pentru”, 12 abțineri și niciun vot împotrivă. Nici măcar senatorii PSD nu au susținut în bloc propria propunere.

Discuțiile au scos în evidență poziții politice divergente privind rolul statului în administrarea sumelor acumulate de cetățeni. Senatorul Petrișor Peiu (AUR) a contestat ferm limitările impuse prin proiect:

„Eu nu cred că statul știe mai bine ce să fac cu banii mei”, a spus acesta.

De asemenea, senatoarea USR Violeta Alexandru a subliniat diferența dintre legislația pensiilor și cea din domeniul sănătății.

„Banii pentru a-ți trata bolile nu sunt aici, nu la legea pensiilor. Pe fondul scăderii numărului de contribuabili la pilonul I, lăsați oamenii să mai aibă niște sume de bani”, a afirmat aceasta în comisie.

Susținătorii proiectului au argumentat că schimbările sunt necesare pentru ca România să îndeplinească cerințele impuse în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Atât Luca Niculescu, cât și Violeta Alexandru au menționat acest aspect în cadrul dezbaterilor.

Pe de altă parte, Dorin Petrea (Pace – Întâi România) a criticat orientarea actuală a Guvernului.

„Acest Guvern și-a schimbat stăpânii. Nu mai preluăm recomandări de la FMI, ci de la OCDE. Nu suntem membri, dar preluăm recomandări”, a spus senatorul în plen.

Senatul este prima cameră sesizată, dar decizia finală aparține Camerei Deputaților. Până la votul din forul decizional, dezbaterile legate de pensiile private rămân un subiect central pe agenda politică și economică.

Proiectul a fost adoptat de Senat cu 82 de voturi „pentru” și 34 „împotrivă”. În această formă, doar pacienții oncologici pot retrage integral economiile din pensiile private, în timp ce restul participanților vor avea acces limitat la 30% din sumă, urmând ca restul banilor să fie eșalonat pe o perioadă de maximum opt ani.