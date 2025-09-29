Din cuprinsul articolului Incendiu de vegetație la Spitalul Cantacuzino

pompierii au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit pe o proprietate privată situată în spatele Spitalului Cantacuzino din București, pe strada Ion Movilă. Flăcările au cuprins vegetația uscată și mai multe deșeuri menajere depozitate în zonă. Având în vedere proximitatea față de unitatea medicală, autoritățile au mobilizat inițial un număr mare de echipaje, conform procedurilor standard pentru intervențiile în apropierea spitalelor.

Pompierii au intervenit imediat, mobilizând autospeciale și echipe de stingere pentru a limita răspândirea focului. Autoritățile au precizat că incendiul este acum sub control și că nu există pericol de extindere. De asemenea, evenimentul nu a generat pagube semnificative și nu poate fi considerat un incident major.

Conform purtătorului de cuvânt, locotenent-colonel Vasile Daniel de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la fața locului au fost mobilizate opt autospeciale de stingere. Autoritățile au menționat că fumul nu pune în pericol clădirile spitalului, astfel că nu a fost necesară evacuarea pacienților sau a personalului medical.

Înainte de sosirea tuturor forțelor, evaluarea la fața locului a arătat că flăcările nu prezentau pericol de extindere către clădirile spitalului sau către infrastructura esențială a acestuia. Unele dintre autospecialele mobilizate au fost retrase înainte de a intra în dispozitiv, deoarece situația era considerată sub control și amenințarea minimă.

Echipele rămase la fața locului continuă intervenția, desfășurând acțiuni de stingere și supraveghere pentru a elimina complet riscul reaprinderii focului.