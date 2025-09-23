Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a intervenit la Antena 3 CNN după transmiterea unui mesaj RO-Alert legat de incendiul produs în zona Pantelimon din Capitală, care generează cantități mari de fum.

„Nu există pericol major, produsele depozitate sunt alimentare, deci momentan nu exista un risc de explozie sau de afectare a populației, cu excepția fumului. S-a dat un mesaj RO Alert pentru ca populația să închidă geamurile și să nu se expună fumului. Sunt peste 14 autospeciale la fața locului. Este o chestiune de durată, halele nu se sting foarte rapid. Focul se manifestă la nivelul acoperișului, dar afectează și alimentele din interior. Mai este riscul de extindere și la alte hale din jur, tot cu produse alimentare. Încă nu este eliminat acest risc. Sunt trimise mai multe mașini pentru stingerea și localizarea icnendiului. Este important ca populația să asculte de recomandări și să nu se expună, oamenii să evite zona respectivă. Există zone expuse, nu am informația exactă legată de distanța până la locuințe, dar știu că există locuințe care sunt afectate de fum” – a precizat Raed Arafat, la postul de televiziune.

Un puternic incendiu a izbucnit marți seara la un depozit aflat pe Șoseaua Pantelimon, în Sectorul 2 al Bucureștiului, potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis succesiv trei mesaje de tip RO-Alert pentru populație.

Primăria Sectorului 2 a transmis, la rândul său, un mesaj pentru cetățeni:

„Vă informăm că, în urma unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare situat pe strada Fântânica (zona Antrefrig), se înregistrează degajări semnificative de fum.

Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să:

mențineți ferestrele și ușile închise;

limitați deplasările în zona afectată;

apelați imediat numărul unic 112 în cazul apariției unor probleme respiratorii sau a oricărei situații de urgență;

rămâneți calmi și acționați cu prudență.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență intervin la fața locului, iar Primăria Sectorului 2 a dispus suplimentarea resurselor de intervenție prin mobilizarea cisternelor aparținând Direcției de Mobilitate Urbană și operatorului de salubritate. Vom reveni cu informații actualizate pe măsură ce situația evoluează.”