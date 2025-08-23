Două persoane aflate într-un caiac pe lacul Snagov au fost surprinse de furtună și au murit, după ore întregi de căutări realizate de pompieri, polițiști și voluntari cu echipamente speciale.

„Ca urmare a fenomenelor meteorologice, pe parcursul nopţii, pompierii din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov au fost solicitaţi să intervină pentru căutarea a două persoane ce au fost surprinse de furtună în timp ce desfăşurau activităţi de agrement pe lacul Snagov. Scafandrii din cadrul ISUBIF, alături de echipaje de specialitate din cadrul Poliţiei Transporturi şi de voluntari, au procedat la căutarea celor două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice. În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul prezent la faţa locului”, a precizat ISUBIF.

În județul Argeș, un acoperiș desprins de vânt a căzut peste trei persoane, iar un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața.

În total, 38 de localități au fost afectate de vijelii, străzile au fost inundate, peste 150 de copaci și stâlpi de electricitate s-au prăbușit, iar peste 40 de autoturisme au fost avariate. Numărul apelurilor la 112 în București și Ilfov a depășit 150 într-o singură seară.

Șeful DSU a atras atenția că, în timpul fenomenelor extreme, oamenii trebuie să se adăpostească rapid și să evite zonele expuse. El a subliniat că nu se poate ști niciodată ce obiecte se pot desprinde de pe clădiri, balcoane sau copaci, iar riscul de a deveni victimă crește în fiecare minut în care persoanele rămân afară.

În cazul furtunilor anunțate prin coduri galbene, portocalii sau prin mesaje nowcasting, populația este sfătuită să nu iasă pe lacuri, să nu desfășoare activități în aer liber și să caute imediat adăpost într-o clădire sigură. Arafat a insistat că mesajele RO-ALERT trebuie tratate cu maximă seriozitate, fiind un instrument menit să salveze vieți.

„Revin și insist când se dau mesajele RO-ALERT în astfel de situații ca oamenii să iasă din zonele periculoase, să intre, să se adăpostească în clădiri, undeva unde obiectele căzătoare să nu le lovească, pentru că nu se știe niciodată ce poate să se desprindă de pe un bloc, de pe un balcon și să devii victimă în timpul unei furtuni. Dacă vezi că se apropie furtuna, trebuie să ieși, să ajungi cât mai repede pe mal, dacă pot. Mai mult decât atât, credeți-mă, nu pot să dau alte sfaturi. Trebuie să te uiți la ce coduri sunt de fapt. Ieri, noi am avut un cod general galben și un cod portocaliu în unele zone și plus nowcasting, adică avertizări imediate. Când ai astfel de coduri, nu mai risca, nu mai ieși pe lac, nu mai ieși în zone riscante, pentru că oricând poate să apară astfel de fenomene și acest lucru îl vedem din ce în ce mai mult”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, pentru Digi24.

Pe baza declarațiilor șefului DSU, principalele recomandări pentru siguranța oamenilor sunt: