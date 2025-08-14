Potrivit explicațiilor oferite de Raed Arafat, procedura va fi aplicată după ce Ministerul Muncii va propune, săptămâna viitoare, o hotărâre de guvern pentru alocarea fondurilor, acestea urmând să fie distribuite consiliilor județene, unităților administrativ-teritoriale și primăriilor din zonele afectate.

Arafat a explicat că evaluările pagubelor au fost realizate de Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, cu participarea experților și a instituțiilor implicate, pe baza sumelor recomandate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a registrelor Ministerului Finanțelor și a valorilor de tranzacționare a locuințelor din zonele afectate.

„A fost dată prima tranşă de sprijin financiar de urgenţă celor care au fost afectaţi de inundaţiile din Neamţ şi Suceava, localitatea Broşteni. S-au făcut evaluările de către Comitetele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, la care au participat experţii, pentru evaluarea pagubelor asupra locuinţelor şi a anexelor locuinţelor respective”, a declarat Arafat.

Șeful DSU a prezentat patru situații distincte în funcție de deținerea autorizației de construire și a unei asigurări pentru locuință. Prima categorie cuprinde persoanele care au autorizație de construire sau nu au nevoie de aceasta (locuințe ridicate înainte de legislația privind autorizațiile) și care dețin asigurare.

„Au participat, bineînţeles, toate instituţiile şi s-au făcut evaluările luând în considerare sumele recomandate de ASF, care există în registrele ASF, în registrele Ministerului Finanţelor, au fost comparate inclusiv cu sumele pe tranzacţii pe locuinţe din zonele respective, ca să se stabilească exact suma care va fi despăgubită pentru fiecare persoană sau familie afectată. Totodată, a lucrat un grup de lucru interministerial pe criteriile de acordare a despăgubirilor. S-au luat unele criterii care vor fi folosite nu numai acum, şi în viitor, când despăgubim în urma unor inundaţii sau dezastre”, a mai spus șeful DSU.

În acest caz, dacă suma stabilită de comitetul județean depășește valoarea despăgubirii acordate de asigurator, statul va acoperi 90% din diferență. Se va acorda și un avans de 30% din suma evaluată pentru a permite începerea reparațiilor, urmând ca ulterior, după plata asigurării, să se facă regularizarea sumelor.

„Asta după ce Ministerul Muncii, care este abilitat prin această hotărâre, săptămâna viitoare va propune hotărâre de guvern de alocare a fondurilor şi care vor fi date fie consiliilor judeţene, fie UAT-urilor, autorităţile locale şi primăriile pe raza cărora au fost făcute evaluările”, a declarat Arafat.

A doua categorie, potrivit lui Raed Arafat, este reprezentată de persoanele care au autorizație de construire, dar nu dețin asigurare. Acestea vor primi 70% din valoarea stabilită de comitetul de evaluare, măsură menită să încurajeze respectarea legislației privind asigurările obligatorii, care oferă protecție de bază de 10.000 sau 20.000 de euro, în funcție de categoria imobilului.

„Adică, primeşte de la asigurator suma la care a fost asigurată casa şi 90% din diferenţa până la suma stabilită ca evaluare de către comitetul judeţean. Mai mult decât atât, având în vedere că procedura de despăgubire a asigurării poate dura mai mult, ei vor primi un avans de 30% din suma stabilită de comitetul judeţean, ca să poată începe lucrări de reparaţii, de reconstrucţie, etc., după care, în momentul în care primesc despăgubirea, se va face calculaţia şi se va stabili dacă persoana va da ceva înapoi sau dacă va primi înapoi mai mulţi bani din partea guvernului, astfel încât să respectăm cele 90% din diferenţa între ce despăgubește asigurarea şi ce avem în evaluarea comitetului de evaluare”, a explicat Arafat.

A treia situație vizează persoanele care nu dețin nici autorizație de construire, nici asigurare. În acest caz, despăgubirea va fi de 50% din suma evaluată.

„Deci ei nu au asigurare, este suma care este stabilită de comitetul de evaluare şi atunci vor primi 70% din suma respectivă. Şi acest semnal se dă astfel încât oamenii să respecte legislaţia şi să se asigure. Pentru că este imposibil în continuare să fie despăgubiri fără să fie respectată legea pe asigurări. Revin şi spun că asigurarea de bază asigură una din două sume după categoria casei – fie 10.000 de euro, fie 20.000 de euro. Deci dacă eşti asigurat, primeşti această sumă şi acest lucru trebuie să se întâmple, pentru că este prevăzut în lege, deci trebuie respectată legea în final”, a punctat Arafat”, a mai spus el.

Există și o a patra categorie, în care intră persoanele fără autorizație de construire, dar cu asigurare. Pentru acestea, se va lua în calcul suma plătită de asigurator, iar statul va acoperi 70% din diferența până la suma evaluată de comitet.

„Mai există cazuri în care nu au autorizaţie, dar s-au asigurat. Pentru cei care nu au autorizaţie, dar s-au asigurat, o să se ia suma care se plăteşte de la asigurări şi se va plăti 70% din diferenţa între suma plătită de asigurator şi suma evaluată de către Comitetele de evaluare. Deci cam astea sunt criteriile”, a completat șeful DSU.

Raed Arafat a precizat că, în județul Suceava, totalul despăgubirilor este estimat la aproape 3,8 milioane de euro, dintre care 1,5 milioane reprezintă locuințe asigurate. Dacă despăgubirile acordate de asiguratori vor fi la nivelul evaluărilor, suma totală ar putea scădea la aproximativ 2 milioane de euro.

În județul Neamț, totalul despăgubirilor este estimat la 9,5 milioane de lei, cu posibilitatea reducerii la circa 7,5 milioane de lei. În Suceava, doar aproximativ 60 de locuințe afectate sunt asigurate.

„Îndemnul nostru, la nivelul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi al premierului, este clar: să regleze situaţia cu autorizaţiile cei care trebuie să aibă autorizaţie, nu vorbim de cei care sunt scutiţi de autorizaţie şi în al doilea rând să se asigure, pentru că este cea mai bună soluţie pentru garantarea despăgubirii în situaţiile de dezastru. Şi o a treia recomandare pe care o dau celor care reconstruiesc, mai ales că sunt un număr de case luate de ape, care nu mai există deloc, reconstrucţia să se facă în zone sigure”, a subliniat Arafat.

Oficialul DSU a subliniat importanța reglementării situației autorizațiilor de construire și a încheierii polițelor de asigurare, precum și necesitatea reconstruirii caselor în zone sigure, pentru a preveni repetarea unor astfel de dezastre. El a atras atenția că primăriile trebuie să se asigure că locuințele nu sunt ridicate în albia râurilor.