Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a transmis astăzi, la inaugurarea noii unităţi de primiri urgenţe din Alba Iulia, că această structură nu trebuie confundată cu un „fast-food medical”.

„Trebuie să se înţeleagă că nu am inaugurat un fast-food medical. Aici nu este vorba de o unitate unde intri, ai pretenţii să fie totul făcut în cinci minute şi să ieşi de acolo, cum te duci să cumperi un sendviş de la un fast-food. Şi acolo aştepţi, şi aici aştepţi, pentru că sunt motive de aşteptare”, a fost comparația inedită făcută de Raed Arafat.

Oficialul a subliniat că rolul UPU este de a asigura o îngrijire medicală corectă, bazată pe protocoale şi etape obligatorii, şi că aşteptarea face parte din sistemul medical de urgenţă, neputând fi eliminată complet. Potrivit acestuia, sistemul poate fi eficientizat, însă nu se poate reduce timpul de aşteptare la zero.

Raed Arafat a explicat că îmbunătăţirea situaţiei depinde de colaborarea rapidă cu secţiile spitalului, de dotarea cu aparate de analiză direct în unitatea de primiri urgenţe şi de existenţa unui personal suficient, dar chiar şi în aceste condiţii actul medical necesită timp, întrucât analizele, investigaţiile şi consulturile de specialitate nu pot fi grăbite.

El a mai precizat că sistemul funcţionează după un mecanism bine stabilit de prioritizare, care nu urmează regula „primul venit, primul servit”, ci ia în calcul gravitatea cazului şi potenţialul de agravare.

„Lucrurile s-au schimbat în mai bine, s-au salvat foarte multe vieţi, dar timpul de aşteptare este parte din acest sistem, nu poţi să-l reduci la zero. Poţi să-l scurtezi, poţi să-l îmbunătăţeşti dacă colaborarea cu secţiile este bună şi vin rapid să vadă bolnavul, se scurtează timpul dacă au anumite aparate de analiză în UPU, se scurtează timpul, dacă e destul personal în UPU se scurtează timpul. Asta este important, şi pe asta trebuie să lucrăm, pe elementele care pot să scurteze timpul, dar timpul nu poate să ajungă la o servire imediată din uşă şi gata, am plecat, pentru că nu este o unitate unde se uită la tine şi gata, pune diagnosticul, au nevoie de a practica medicină corect, practica medicală corectă înseamnă anumite etape care trebuie să fie respectate”, a declarat Arafat la Alba Iulia.

În acest context, Raed Arafat a menţionat că pacienţii cu probleme critice, precum cei aflaţi în stop cardio-respirator sau politraumatizaţii, nu sunt lăsaţi niciodată să aştepte, fiind transferaţi imediat în sala de resuscitare pentru intervenţii de urgenţă.

În schimb, cei diagnosticaţi la triaj cu afecţiuni mai puţin grave pot fi nevoiţi să aştepte între o oră şi două ore, însă acest lucru nu înseamnă că sunt ignoraţi, întrucât sunt consultaţi şi evaluaţi în primele 15-30 de minute şi rămân sub monitorizare permanentă.

„Nu am avut nicio reclamaţie ca un bolnav critic, în stop cardiac, politraumatizat, etc care să fie în aşteptare, aceia intră direct în sala de resuscitare, tot. De regulă, care aşteaptă sunt cei care sunt cu probleme care la triaj se stabileşte că potenţialul de agravare este mic, ei pot să aştepte o oră, o oră jumătate, două, dar asta nu înseamnă că nu sunt văzuţi în primele 15-20-30 de minute şi sunt luaţi în considerare, sunt sub monitorizare”, a mai precizat șeful DSU.

Raed Arafat a subliniat, de asemenea, că în ultimii ani sistemul de urgenţă s-a schimbat în bine, fiind salvate foarte multe vieţi.

El a arătat că provocarea principală nu este eliminarea timpilor de aşteptare, ci reducerea lor prin soluţii concrete, cum ar fi o colaborare mai eficientă cu medicii specialişti din secţiile spitalului, asigurarea unor echipamente care să faciliteze analizele pe loc şi creşterea numărului de angajaţi în unităţile de primiri urgenţe.