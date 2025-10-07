Ministrul Economiei, Radu Miruţă, atrage atenţia asupra stării precare a unor secţiuni din industria naţională de apărare, unde spaţiile care ar trebui să găzduiască linii de producţie sunt nefolosite. El a spus că există „zone în care, în halele unde ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton”.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a explicat la Europa FM că, prin programul european SAFE, destinat reînarmării Uniunii Europene, urmează să fie puse la dispoziţie fonduri care trebuie utilizate într-un interval scurt de timp, estimându-se că aproximativ 11 miliarde de euro ar putea ajunge şi în industria de apărare din România. El a precizat că autorităţile îşi propun să valorifice aceste oportunităţi folosind infrastructura existentă din cadrul ROMARM, unde nu s-au mai realizat investiţii de trei decenii.

Ministrul a atras însă atenţia că unele unităţi de producţie se află într-o stare avansată de degradare, existând „zone în care halele, în care ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton”. În acest context, el a subliniat că planul ministerului este să preia tehnologie modernă de la parteneri internaţionali şi să o combine cu resursele funcţionale ale industriei româneşti de apărare.

„Vin nişte bani pe piaţa europeană cu programul de reînarmare a Uniunii Europeane (programul UE de investiții în apărare SAFE), care trebuie cheltuiţi într-un timp foarte scurt, că aşa e programul, nu e ceva ce putem noi influenţa. Din poziţia asta, sunt vreo 11 miliarde de euro, bani care pot ajunge în industria naţională de apărare. (…) Pe de altă parte, noi spunem: vrem să facem cu ce avem noi în industria de apărare din România, cu ROMARM, unde nu s-au făcut investiţii de 30 de ani, nu ştiu, drone controlate cu inteligenţă artificială. Dar în industria naţională de apărare sunt zone în care halele, în care ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton”, a declarat ministrul la Europa FM.

El a adăugat că strategia este să preia tehnologie existentă de la alţi producători şi să o integreze cu capacităţile locale.

El a mai criticat ideea de a produce în ţară echipamente complexe fără infrastructura necesară: „Să spunem că facem noi, nu ştiu, maşina de luptă a infanteriei, cu ce avem în fabricile din România, e o inepţie, nu se poate”.

În privinţa negocierilor cu furnizorii străini, Miruţă a subliniat condiţiile pe care le va pune statul.

„Le spunem acum acestor mari producători internaţionali: vrei să vinzi 240 de tancuri? Te obligăm să vii să faci împreună cu una dintre societăţile statului român o linie nouă de producţie, în nişte condiţii comerciale agreate de comun acord, ocazie prin care dezmorţim parte din ceea ce este complet amorţit în industria de apărare”.

El a avertizat că unele oferte aparent avantajoase pot crește costurile reale. A explicat că un împrumut „SAFE” pare ieftin, dar dacă produsul livrat costă mult mai mult, dobânda efectivă crește semnificativ. România nu va accepta astfel de situații, iar Ministerul Economiei are aici un rol important.