Reprezentanții ASPA au avertizat, printr-un mesaj public, că urmează ore dificile din cauza ploilor abundente care vor afecta Capitala, Ilfov, Giurgiu, Constanța și Călărași, începând de marți seara, de la ora 21.00, până miercuri la ora 15.00.

„Atenție – este cod roșu de ploi torențiale și abundente în București, Ilfov, Giurgiu, Constanța și Călărași, din seara aceasta de la ora 21.00 până mâine la ora 15.00”, atrag atenția cei de la ASPA.

Autoritatea, care administrează trei centre de adopții pentru câinii fără stăpân din București, le-a transmis locuitorilor să ia măsuri rapide pentru siguranța animalelor.

Instituția a recomandat ca animalele să fie eliberate din lanțuri sau din padocuri, pentru a avea posibilitatea să se adăpostească. De asemenea, proprietarii ar trebui să identifice din timp zone mai înalte unde pot fi relocate animalele de fermă.

Dacă evacuarea nu este posibilă, ASPA subliniază că eliberarea lor ar putea fi singura șansă de supraviețuire în cazul inundațiilor.

„Eliberați animalele din lanțuri sau din padocuri, pentru a le da șansa să se adăpostească;

Identificați din timp zone mai înalte unde pot fi relocate animalele de fermă;

Dacă evacuarea nu este posibilă – eliberați animalele: aceasta poate fi singura lor șansă de supraviețuire.”

Departamentul pentru Situații de Urgență a emis marți seară un mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov, avertizând asupra pericolului reprezentat de ploile torențiale. DSU recomandă populației să evite deplasările inutile, să nu traverseze cursuri de apă și să nu staționeze pe malurile acestora.

Totodată, locuitorii sunt sfătuiți să curețe rigolele și șanțurile din jurul locuințelor pentru a permite scurgerea apei, să securizeze obiectele care pot fi luate de vânt și să nu atingă cablurile electrice căzute la pământ. În caz de urgență, apelul trebuie făcut la numărul unic 112.

În urma avertizărilor meteo, autoritățile locale au decis ca miercuri să fie suspendate cursurile în grădinițele și școlile din Capitală și din cele cinci județe vizate de codul roșu. Și unele universități din București au anunțat suspendarea activităților didactice față în față.

Meteorologii spun că vremea rea va atinge punctul maxim miercuri, iar codul roșu emis pentru București, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Ilfov marchează cel mai sever episod de precipitații din această toamnă.