Noua analiză publicată de Banca Mondială arată că România va înregistra o creștere de doar 0,4% în acest an, comparativ cu 1,3% cât se estima în iunie. Pentru următorii doi ani, instituția financiară internațională prognozează o creștere de 1,3%, cu 0,6 puncte procentuale mai puțin decât în estimările anterioare.

Economistul Cristian Păun a declarat la RFI că aceste cifre confirmă stagnarea economiei reale, pe fondul scăderii producției industriale și al lipsei investițiilor private. El a explicat că România „plătește polițele unui model de dezvoltare păgubos, început prin 2019”, bazat pe stimularea consumului și creșterea artificială a cererii, fără susținerea producției.

Potrivit acestuia, economia se confruntă cu un fenomen de „stagflație” – o combinație între stagnare economică și inflație ridicată – agravat de măsuri fiscale prociclice și de incapacitatea statului de a reduce cheltuielile.

Profesorul Cristian Păun a comparat situația actuală a economiei cu o vacă „sleită de vlagă”, spunând că guvernarea tratează economia ca pe o resursă inepuizabilă, în loc să o reformeze. El a arătat că partidele aflate la putere trebuie să ajungă la un acord privind reformarea statului, întrucât lipsa de coerență între formațiunile politice blochează modernizarea României.

„România astăzi nu arată deloc bine. Arată ca o vacă de muls, sleită de orice vlagă, de orice putere. Când ai o astfel de vacă în ogradă, cu siguranță nu o mai pui la jug o perioadă sau nu-i mai iei din mâncare o perioadă, ceea ce, din păcate, asta facem în aceste momente, iar partidele de la guvernare ar trebui cu siguranță să ajungă cu toate la un acord privind reformarea României. Nu poți să ai unele partide care vor România modernă, o Românie reformată și alt partid sau alte partide cu agendă dublă care trag România în sens opus, care se opun reformelor, se opun ajustărilor, vin cu tot felul de pseudo soluții, ca până acum, vin cu menținerea aceluiași model de dezvoltare păgubos pe care l-au promovat acum câțiva ani și care ne-a adus în această fundătură în care ne aflăm astăzi”, a spus acesta.

Economistul a criticat și modelul economic „Wage-Led Growth”, promovat în trecut de PSD, despre care spune că s-a bazat pe ideea greșită că stimularea consumului prin majorarea salariilor și pensiilor poate duce la dezvoltare.

În realitate, afirmă el, România a ajuns să importe masiv pentru a satisface cererea internă, generând inflație și deficit comercial.

„Fără economia reală, fără economia privată, funcțională și în dezvoltare, în înflorire, nu ai cum să vorbești despre o refacere a echilibrului bugetar. De fapt, astăzi noi plătim polițele unui model de dezvoltare păgubos, început prin 2019, numit pompos Wage-Led Growth, care era adus în discuție de către experții PSD în materie de macroeconomie și care încă de atunci noi l-am criticat și am spus că este un fel de model în care te aștepți să crești în înălțime trăgându-te de păr. Este un model care spune ceva de genul- dacă stimulăm cererea agregată, o să crească și producția și o să vedem dezvoltare în România, ceea ce evident că nu s-a întâmplat, pentru că, ce nu înțeleg autorii acestui model, care nu se prea aplică nicăieri în lume tocmai din motivele legate de problemele sale structurale, este un lucru foarte simplu spus de economiștii clasici: înainte de a fi consumatori, trebuie să fii producător de ceva”, a spus Păun.

Cristian Păun a subliniat că, fără fondurile europene, România ar fi fost deja în recesiune severă. El consideră că adevărata dezvoltare economică nu poate veni fără investiții private și fără eliminarea „aberațiilor fiscale”, cum ar fi suprataxarea cifrei de afaceri sau impozitul pe stâlp.

În opinia sa, guvernul ar trebui să reducă urgent cheltuielile, să combată evaziunea fiscală și să digitalizeze administrația, în loc să introducă noi taxe. De asemenea, el propune desființarea și comasarea unor agenții guvernamentale inutile și reorganizarea teritorială a României, după modelul aplicat de Polonia în anii ’90.

Potrivit economistului, fără reforme structurale reale și investiții în producție, economia românească va continua să stagneze, iar dezechilibrele bugetare se vor adânci.