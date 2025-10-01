Raluca Turcan, deputat PNL, a inițiat în Parlament o propunere legislativă care permite angajatorilor să contribuie, la alegere, cu sume suplimentare în conturile de pensii private ale salariaților, în cadrul Pilonului II.

Potrivit proiectului, angajatorii ar avea opțiunea de a completa contribuția obligatorie de 4,75% din salariul brut cu sume suplimentare de până la 150 de euro lunar pentru fiecare angajat, aceste plăți urmând să fie deductibile fie din impozitul pe profit, fie din cel aplicabil microîntreprinderilor.

Guvernul ar urma să adopte, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, normele metodologice care vor detalia modul de efectuare, deducere și înregistrare a acestor contribuții suplimentare.

„Reforma demarată prin din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat urmărește sustenabilizarea sistemului de pensii din România, prin acumularea în conturile individuale ale angajaților a unor contribuții care să le asigure, prin complementaritate cu pensiile din Pilonul I, o rată de înlocuire a salariului prin pensie cât mai apropiată de nivelul din statele dezvoltate ale Uniunii Europene. Din păcate, deși nivelul contribuțiilor individuale ar fi trebuit să ajungă de peste 4 ani la un nivel de 6% din venitul brut al salariatului, calendarul de creștere de la 2,5% la 6% a suferit constant blocări (în anii 2009 și 2015) și chiar regres (anul 2017) când cota de 5,1% a fost redusă la 3,75%, printr-o decizie cu totul arbitrară, în prezent, potrivit art.43 alin.(4) cota de contribuţie la fondul de pensii fiind de 4,75%”, se arată în propunerea legislativă.

Proiectul de lege urmărește să introducă cadrul legal care să permită angajatorilor să completeze contribuția obligatorie prevăzută de art. 43 alin. (4) cu sume suplimentare de până la 150 de euro pe lună în conturile angajaților la Pilonul II, sumele fiind deductibile fie din impozitul pe profit, fie din cel aplicabil microîntreprinderilor.

Potrivit documentului, inițiativa legislativă aduce multiple avantaje pe termen scurt, mediu și lung.

În primul rând, oferind angajatorilor posibilitatea de a vira opțional sume suplimentare, legea creează un instrument eficient de motivare și fidelizare a personalului.

Contribuțiile adiționale cresc considerabil valoarea acumulată în contul participantului la Pilonul II, rezultând în pensii semnificativ mai mari la limită de vârstă.

De asemenea, fondurile suplimentare, investite prin mecanisme financiare dedicate, contribuie indirect la susținerea și dezvoltarea economiei naționale.

Spre deosebire de Pilonul III, unde aporturile sunt sporadice și rareori ating maturitatea, măsura propusă prin completarea art. 43 asigură continuitatea contribuțiilor în contul aceluiași beneficiar.

Deputatul precizează că, pe termen mediu și lung, această inițiativă ar putea genera efecte favorabile asupra bugetului, încurajând companiile să înregistreze profituri mai mari și să direcționeze contribuțiile suplimentare către investiții în economie.

De asemenea, inițiativa ar putea sprijini menținerea echilibrului pe termen lung al sistemului de pensii, contribuind la sustenabilitatea acestuia după 2030.