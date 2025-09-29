Un nou amendament, adoptat recent în comisia de buget-finanțe a Senatului, prevede că pacienții cu afecțiuni oncologice pot solicita să primească 100% din valoarea activului lor personal de la Pilonul 2 de pensii, într-o singură plată. Această măsură vine ca o excepție de la regimul standard, care permite retrageri eșalonate.

Inițial, proiectul guvernamental prevedea că persoanele care optează pentru retragerea fondurilor din Pilonul 2 — pilonul obligatoriu administrat privat — vor primi doar 30% din sumă imediat, iar restul banilor urma să fie plătit treptat, pe o perioadă de opt ani.

Luni, în cadrul dezbaterilor din comisie, parlamentarii au discutat și posibilitatea ca aceeași facilitate să fie extinsă pentru persoanele cu afecțiuni cronice debilitante sau consumptive, incluzând boli cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, infecții cu virusuri hepatice, HIV, TBC sau pacienți cu comorbidități.

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară: excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a declarat Dan Armeanu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, la prima dezbatere asupra proiectului, desfășurată săptămâna trecută în comisia de buget.

Maria Horga (PNL), președintele Comisiei pentru muncă a Senatului, a explicat că decizia de a sprijini bolnavii oncologici s-a bazat pe speranța de viață mai scăzută a acestora. Potrivit acesteia, facilitatea vizează acordarea rapidă a fondurilor necesare pentru a acoperi tratamentele costisitoare și nevoile urgente ale pacienților, fără a fi nevoie să aștepte plata etapizată.

De asemenea, Horga a subliniat că extinderea facilității pentru alte categorii de pacienți cu boli cronice ridică probleme de aplicabilitate și sustenabilitate, dat fiind numărul mare de beneficiari potențiali și impactul asupra fondurilor Pilonului 2.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private și raportul comun al Comisiilor de buget și muncă urmează să intre luni în dezbaterea plenului Senatului, primul for legislativ sesizat, unde se vor lua decizii finale privind adoptarea sau modificarea amendamentelor propuse.

Această măsură vine într-un context în care tot mai mulți români se confruntă cu nevoi medicale urgente, iar posibilitatea de a accesa integral fondurile de pensii private poate reprezenta o soluție importantă pentru a acoperi tratamentele costisitoare și asistența medicală specializată.