Românii care au folosit serviciul de plată ramburs prin OLX.ro pentru trimiterea coletelor sunt acum monitorizați de ANAF. Sesizările vin în special de la cei care au expediat diverse produse și s-au confruntat cu probleme legate de această modalitate de plată.

Unii utilizatori au explicat că au ales plata ramburs deoarece doreau să beneficieze de transportul gratuit pus la dispoziție de OLX și astfel au expediat pachetele prin intermediul platformei.

Potrivit ANAF, din 2023, furnizorii de servicii poștale care gestionează colete cu plata ramburs sunt obligați să raporteze fiecare livrare efectuată.

În realitate, rapoartele către Fisc au fost transmise de curieri, nu de platformele de vânzări online. Prin urmare, sunt vizați toți cei care au expediat colete prin serviciile de curierat utilizând plata ramburs.

Conform ANAF, persoanele fizice care trimit colete cu plata ramburs și care au încasări anuale mai mici de 100.000 de lei au fost incluse într-o campanie de conformare voluntară, menită să le ajute să-și regularizeze situația fiscală.

În 2025, Direcția Comerț Electronic a DGAF a trimis circa 7.000 de notificări către persoane fizice care au înregistrat venituri din rambursuri exclusiv în conturi bancare personale, sumele situându-se între 10.000 și 99.000 de lei.

Inițiativa urmărește să avertizeze din timp persoanele care desfășoară sau plănuiesc să desfășoare activități economice, pentru a preveni acumularea unor datorii fiscale considerabile.

În anul 2025, persoanele fizice care au obținut venituri din activități independente, chirii, dividende sau alte surse pentru care impozitul nu se reține la sursă au obligația de a depune Declarația Unică (Formularul 212) la ANAF. Aceasta se depune anual pentru veniturile realizate în anul precedent.

Pentru veniturile realizate în anul 2025, declarația se depune până la 25 mai 2026.

Începând cu anul 2025, formularul nu mai include estimarea veniturilor pentru anul curent, ci doar raportarea celor efectiv realizate în anul anterior – în acest caz, cele obținute în 2024.

Prin Declarația Unică 2025 se stabilesc obligațiile de plată aferente veniturilor realizate în 2024. Pentru aceste venituri, se datorează contribuții sociale, după cum urmează: